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Yaramazlara biraz batar!

Musk'ın Almanya'da yayınlanan aşırı sağcı AfD'ye destek yazısı tartışma yarattı

Elon Musk’ın pazar Welt am Sonntag’da yayınlanan ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisini ‘Almanya için son umut kıvılcımı’ olarak nitelendirdiği konuk yazısı ülkede tartışma yarattı.

Fotoğraf: Wikimedia Commons

Musk’ın makalesi Welt’in pazar gazetesi Welt am Sonntag’da yayınlandı.


Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Genel Sekreteri Matthias Miersch, gazetenin bağlı bulunduğu Springer yayınevinin Musk’a AfD seçim reklamları için bir platform teklif etmesinin bile ‘utanç verici ve tehlikeli’ olduğunu belirtti.

Yabancı milyarderlerin demokratik değerleri baltalayan partileri desteklemesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Miersch, Almanya’nın dışarıdan herhangi bir müdahaleye ve aşırı sağcı pozisyonlara desteğe kesinlikle ihtiyacı olmadığını söyledi.

Yeşillerden milletvekili Andreas Audretsch de teknoloji milyarderlerinin, Çin devlet mülkiyetindeki şirketlerin sahip olduğu platformlar ve parayla demokrasiyi baltalamaya çalıştığını düşünüyor.

Musk’ın bunu AfD’deki aşırı sağcılarla el ele yaptığını belirten Audretsch, “Bu ülkemizdeki demokrasimize ve ifade özgürlüğümüze yönelik bir tehlikedir” diyor.

Musk’ın yazısının ardından Die Welt gazetesi fikir departmanı başkanı Eva Marie Kogel’in istifa etti.

Daha önceden planlanan şekilde görevden ayrılacak Die Welt Genel Yayın Yönetmeni Ulf Poschardt’la 1 Ocak’ta göreve başlayacak halefi Jan Philipp Burgard’sa ifade özgürlüğüne atıfla söz konusu makaleyi savundu.

Ne olmuştu?

Magdeburg kentindeki Noel pazarında kalabalığın arasına dalan bir araç, ilk belirlemelere göre iki kişinin ölümüne 60’tan fazla kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Musk olaya ilişkin X’teki paylaşımında ‘Scholz derhal istifa etmeli’ demiş ve eklemişti: ‘Beceriksiz aptal.’

Ayrıca X’teki paylaşımında Musk, ‘Almanya’yı sadece AfD kurtarabilir’ demişti.

Daha sonra bu görüşünü genişleten Musk, Welt am Sonntag gazetesinde misafir köşe yazarı olarak kaleme aldığı Almanca makalede AfD’yi destekleyerek partiyi ‘Almanya için son umut kıvılcımı’ olarak nitelendirmişti.

Almanya istihbaratı AfD’yi 2021’den beri aşırı sağcı parti olarak değerlendiriyor.

Alman basınındaki haberlerdeyse Musk’ın Almanya’daki ‘önemli yatırımları’ nedeniyle ülke siyasetine karışma hakkı olduğunu iddia ettiği öne sürüldü.

Haberlerde ayrıca AfD’nin göçmen karşıtı politikalarının, ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump ve ekibinin de ilgisini çektiği iddia edildi.

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