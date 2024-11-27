Britanya, Kolombiyalılara vize muafiyetini kaldırdı: Karşılıklılık ilkesi uygulanacak

Britanya, Kolombiyalılara uyguladığı vize muafiyetini kaldırdı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ‘karşılıklılık ilkesi’ kapsamında Britanya vatandaşlarından vize talep edileceğini duyurdu.

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Britanya Parlamentosu’nun Kolombiyalılara yönelik vizesiz giriş uygulamasını sonlandırmasının ardından Kolombiya lideri Petro, sosyal medya hesabından bu karara tepki gösterdi.

Petro şöyle dedi:

“Eğer Britanya, Kolombiya halkı için vize ihtiyacını yeniden gündeme getirdiyse, karşılıklılık ilkesi çerçevesinde Kolombiya hükümetinin de Kolombiya’ya gelmek isteyen Britanya vatandaşları için vize talep edeceğini belirtmek isterim.”

Kolombiya Dışişleri Bakanı Gilberto Murillo, Britanya’nın kararını yeniden gözden geçirmesi gerektiği konusunda umutlu olduklarını belirtti.

Britanya’nın Kolombiya’daki diplomatik misyonlarından birinin temsilcisi, Kolombiyalıların son zamanlarda Britanya’ya girişlerinde rekor bir artış yaşandığını belirtti.

Temsilci, Kolombiyalı suç örgütü üyelerinin sahte belgeler ve formlar düzenleyerek Britanya’nın vize muafiyetini suiistimal ettiğini öne sürdü.

Britanya hükümeti, Kolombiyalıların seyahatlerinde vize talep edileceği bildirilmişti.

Kolombiyalılar, Kasım 2022’den bu yana başta İngiltere olmak üzere İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’ya seyahatlerinde vizeden muaf tutulmuştu.