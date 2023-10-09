Kolombiya’da hükümet ile FARC arasında anlaşma yeniden sağlandı

Kolombiya’da hükümet, ateşkes sağlanması için görüşmeler yürüttüğü eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleriyle anlaşmaya vardı.

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Taraflar arasındaki ateşkes anlaşması, çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisinin de katılımıyla imzalandı.

Görüşmeye hükümeti temsilen Barış Yüksek Komiseri Danilo Rueda ve FARC’ın çatı örgütü olarak bilinen Estado Mayor Central’in (EMC) temsilcisi Andrey Avendano katıldı.

Rueda, taraflar arasındaki ateşkesin 16 Ekim’de başlayacağını ve bu anlaşmanın yıl sonuna kadar uzatılması için mutabakat sağlandığını belirtti.

Silahların susmasının her iki taraf için önemini vurgulayan Rueda, “Ateşkes, öncelikli olarak halkı korumayı, askerler ve polis ile gerillalar arasında kan akmasını önlemeyi amaçlıyor” dedi.

Ortak bildiride ise şu bilgi kaydedildi: “Ulusal hükümet, 16 Ekim’de sürecin sürekliliğini kolaylaştırmak için ‘Ateşkes Kararnamesi‘ni düzenleyecek ve yuvarlak masanın kurulmasıyla barış görüşmeleri resmiyet kazanacak.”

EMC

‘Ivan Mordizco’ ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera’nın yönettiği ve barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC’ın ‘genelkurmay başkanlığı’ olarak biliniyor.

FARC’la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile eski FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota’daki tarihi Colon Tiyatrosu’nda 24 Kasım 2016’da imzalamıştı.

Devlet ile FARC arasında yapılan barış anlaşmasına rağmen örgütle ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerini sürdürüyordu.