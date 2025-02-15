Zelenski: NATO'nun en etkili üyesi Putin çünkü kararları bloke edebiliyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, “Şu anda NATO’nun en etkili üyesi (Rusya devlet başkanı) Putin gibi görünüyor, çünkü NATO kararını bloke edebiliyor” dedi.

Volodimir Zelenski. Fotoğraf: AA

Zelenski bugün Münih Güvenlik Konferansı’ndaki konuşmasında ‘Avrupa Silahlı Kuvvetleri’nin oluşturulmasının zamanının geldiğini söyledi.

Volodimir Zelenski, daha önce de Ukrayna istihbaratının Rusya’nın en yakın müttefiki olan Belarus’a girmek üzere 100 bin ila 150 bin asker hazırladığını ve bu askerlerin gelecekte olası bir saldırı için fırlatma rampası olarak kullanılabileceğini ileri sürmüştü.

Euronews’ün aktardığına göre “AB tek başına bu işin üstesinden gelemez, ama biz de gelemeyiz” diyen Zelenski, Rusya’nın NATO ülkelerine gelecek yıl gibi erken bir tarihte saldırabileceği ve saldırı hazırlıklarına çoktan başladığı uyarısında bulundu.

Zelenski, “Rusya’nın tatbikat bahanesiyle yaz aylarında Belarus’a asker göndermeyi planladığına dair elimizde net istihbarat bilgileri var. Ancak üç yıl önce Ukrayna’nın işgali de tam olarak bu şekilde hazırlanmıştı” dedi.

“Bu güçler Ukrayna’ya saldırı için mi? Belki de sizin içindir, Avrupa içindir. Ordularınız hazır mı? Müttefikleriniz ne kadar sürede karşılık verecek” diye soran Ukrayna cumhurbaşkanı, şöyle konuştu:

“Açık konuşalım. Amerika’nın kendisini tehdit eden konularda Avrupa ile işbirliği yapmayı reddetmesi ihtimalini göz ardı edemeyiz.”

Savunma harcamalarının önemli olduğunu fakat bu paralarla devletleri korumanın mümkün olmadığını belirten Zelenski, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu, daha önce de yaptığımız gibi, Rus saldırılarına karşı sağlam durmaktan daha karmaşık bir şey değil. Ancak mesele sadece savunma harcamalarını GSYH’ye oranla arttırmak değil. Elbette paraya ihtiyacımız var ama para tek başına düşmanın ilerleyişini durduramaz.

Ukrayna ordusu olmadan Avrupa orduları Rusya’yı durdurmaya yetmeyecektir. Gerçek budur. Avrupa’da sadece bizim ordumuz gerçek, modern savaş deneyimine sahip.”

Ukrayna için NATO üyeliğini bir seçenek olarak masadan kaldırmadıklarını söyleyen Zelenski: “Şu anda NATO’nun en etkili üyesi (Rusya devlet başkanı) Putin gibi görünüyor, çünkü NATO kararını bloke edebiliyor.

Ukrayna için herhangi bir güvenlik garantisinin özünün NATO üyeliği olması gerektiğine inanıyoruz. Ya da burada, Ukrayna’da yeni bir NATO inşa etmemize olanak sağlayacak koşullar.”

Ordusu için askeri ve maddi destek talep eden, Ukrayna cumhurbaşkanı, Avrupalı devletlere şu soruyu sordu:

“Her birinize soruyorum: Rusya sizin için gelseydi, ordunuz aynı şekilde savaşabilir miydi? Hiç kimsenin bunu öğrenmek zorunda kalmasını istemiyorum. İşte bu yüzden güvenlik garantilerinden bahsediyoruz. Bu nedenle bizim için ya NATO üyeliği ya da Ukrayna’da başka bir NATO inşa etme koşulları söz konusu.”