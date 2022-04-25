İnfografik: Çernobil’deki patlamanın etkileri 36’ncı yılında devam ediyor

Dünyanın en büyük nükleer faciasına sahne olan Çernobil Nükleer Santrali’ndeki patlamanın üzerinden 36 yıl geçmesine rağmen etkileri hala devam ediyor.
Patlama, Sovyetler Birliği’ndeki santralde 1986’da meydana gelmiş, 7 milyon kişinin zarar görmüştü. Ortaya çıkan radyoaktif bulutlardan Türkiye de etkilenmişti.
Patlamada 2 bin tonluk çatı havaya uçmuş, 8 tonluk radyoaktif yakıt havaya karışmıştı. Bu, İkinci Dünya Savaşı’nda ABD’nin Japonya’nın Hiroşima kentine attığı atom bombası sonrası havaya karışan radyoaktif miktarının yaklaşık 400 katı.
Felaketten 155 bin kilometrekare bölge etkilenirken, 52 bin kilometrekare tarım arazisi yaklaşık 30 seneliğine kullanılmaz hale gelmişti.
Radyasyon sonucu 4 bin kişinin öldüğü öngörülüyor.