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Zelenski'nin haberi yok: ABD ve Rusya barışı görüşecek

Rusya ve ABD heyetleri yarın Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için Suudi Arabistan’da bir araya gelecek. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin toplantıdan haberi yok.

Fotoğraf: AA

Zelenski, Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) Ukraynalı gazetecilere söz konusu toplantıya katılmayacağını belirtti.


Ukrayna lideri şunları söyledi:

“Ukrayna, Ukrayna hakkında ve Ukrayna olmadan yapılacak herhangi bir müzakerenin sonuçsuz olduğunu düşünüyor. Biz olmadan bizimle ilgili hiçbir şeyi veya hiçbir anlaşmayı kabul edemeyiz. Biz bu tür anlaşmaları tanımayız.”

Ukrayna hükümeti davet edilmedi

Axios’un haberine göre Rus ve Amerikalı yetkililer, yarın Suudi Arabistan’da savaşın bitmesi için görüşecek. Görüşmeye Ukrayna hükümeti davet edilmedi.

Suudi Arabistan devlet televizyonunun haberinde ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun başkent Riyad’a ulaştığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 12 Şubat’ta Rubio’nun 13-18 Şubat’ta Almanya, İsrail, Suudi Arabistan ve BAE’ye gideceğini duyurmuştu.

Zelenski yarın Türkiye’ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Zelenski’nin resmi ziyaret kapsamında yarın Türkiye’ye geleceğini duyurdu.

Açıklamaya göre Zelenski yarın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşecek.

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