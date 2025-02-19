Putin: Müzakere masasına dönmeye hazırız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD heyetiyle Suudi Arabistan’daki görüşmenin ‘olumlu’ geçtiğini söyledi.

Vladimir Putin. Fotoğraf: AA

ABD ve Rusya heyetleri Ukrayna’daki savaşı bitirmek için Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da toplanmıştı.

Heyette Rusya ve ABD’nin dışişleri bakanları da vardı.

Toplantıdan sonra ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio barış müzakereleri için üst düzey ekip oluşturmada anlaşıldığını açıklamıştı.

Kremlin de Putin’in ‘gerekirse’ Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski’yle görüşebileceğini bildirmişti.

Rusya devlet başkanı da görüşmeyi ‘olumlu’ ve ‘iyi niyetli’ diye değerlendirdi.

Putin, görüşmeye katılmayan Avrupalılarla Ukrayna’nın tedirgin ve panik halde olduğunu belirterek toplantının amacının Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin yeniden sağlamak olduğunu söyledi.

Putin, Ukrayna dahil tüm sorunların çözümünde en önemli konunun Rusya ile ABD arasında sağlanacak güven olduğuna değindi. Rusya devlet başkanı, “Bu olmadan Ukrayna krizi dahil olmak üzere birçok sorunun çözülmesi imkansızdır, bu görüşmenin amacı tam da Rusya ile ABD arasındaki güveni artırmaktı” dedi.

Rusya’nın Avrupalılarla temas kurmayı hiçbir zaman reddetmediğini vurgulayan Putin şöyle devam etti:

“Rusya, Ukrayna ile müzakere sürecini hiçbir zaman reddetmedi. Avrupalılar kendileri Rusya ile temasları kesti. Ukrayna tarafı kendi kendine müzakere sürecine katılmayı yasakladı. Biz hiç kimseye bir şey dayatmıyoruz. Biz müzakere masasına dönmeye hazırız.”

Putin ayrıca, Türkiye ziyaretinde görüşmeyle ilgilenmediğini söyleyen Zelenski’ye karşılık “Kimse Ukrayna’yı süreçten dışlamıyor, bu nedenle tepki göstermek için bir neden yok” dedi.

Zelenski görüşmeye dair “Suudi Arabistan’da ABD-Rusya görüşmesi bizim için sürpriz oldu. Biz medyadan öğrendik bunu. Açıkçası pek ilgilenmiyorum” demişti.