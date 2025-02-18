Zelenski, Ukrayna toplantısını umursamadı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD ve Rusya’nın Ukrayna konulu toplantısını umursamadı.

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ABD ve Rusya heyetleri Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da dört buçuk saat görüşmüş, temasların süreceği duyurulmuştu. Kremlin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘gerekirse’ Zelenski’yle görüşebileceğini bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Zelenski’yle Beştepe’de bir araya geldi. Liderlerin görüşmesi sonrası iki ülke arasında bazı anlaşmalar imzalandı.

Erdoğan, “ABD’nin girişimi Türkiye’nin tutumuyla uyuşuyor. Rusya’yla ABD arasındaki görüşmeler için ülkemiz ideal bir ev sahibi olacaktır. Bu savaş artık sona ermeli” dedi.

Zelenski ise şunları söyledi: “Suudi Arabistan’da ABD-Rusya görüşmesi bizim için sürpriz oldu. Biz medyadan öğrendik bunu. Açıkçası pek ilgilenmiyorum. Bu müzakereler Ukrayna, Avrupa bu masada var olursa tüm bu ülkelerin katılımıyla gelişecektir. Tabii ki Türkiye de bu ülkelerin arasındadır. Masada Ukrayna olmadan savaşın bitirilmesi tartışılamaz. Putin savaşı bitirmek istiyorsa her şeyden önce esir değişimi yapılmalı. Güvenlik garantilerini kim verecek?“