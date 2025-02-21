Trump: Savaşın suçlusu Rusya değil

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki savaşın başlamasında Rusya’nın suçu olmadığını belirterek önceki ABD yönetimini ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi suçladı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Fotoğraf: AA

Trump, Fox News Radyo’ya dış politika gündemini ve Rusya-Ukrayna Savaşı’nı değerlendirdi.

ABD başkanı, savaşı bitirmek için Suudi Arabistan’da başlayan müzakerelerin devam edeceğini ve bir noktada Rusya’yla anlaşacaklarını belirtti.

Trump, Riyad’daki müzakerelere Zelenski’nin neden davet edilmediğine ilişkin şöyle konuştu:

“Dürüst olmak gerekirse Zelenski’nin müzakerelere katılmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Zelenski toplantıya davet edilmediğini söylediğinde, bu bir öncelik değildi çünkü şu ana kadar müzakerelerde çok kötü bir iş çıkardı.”

ABD başkanı ayrıca Zelenski’nin üç yıldır süren savaşı durdurmak için çok şey yapabileceğini ancak hiçbir şey yapmadığını savundu. Savaşın başlamasının Rusya’nın suçu olmadığını düşündüğünü belirtti:

“Ne zaman ‘Bu Rusya’nın suçu değil’ desem, yalan haberciler tarafından eleştiriliyorum ama size söylüyorum, Biden da Zelenski de birçok yanlış şey söyledi, sonra çok daha büyük ve güçlü biri tarafından saldırıya uğradılar. Putin anlaşma yapmak zorunda değildi, istese tüm ülkeyi ele geçirebilirdi.”