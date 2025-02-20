Zelenski: Ukrayna Trump'la güçlü bir ticari anlaşmaya hazır

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, “Ukrayna, ABD Başkanı (Donald Trump) ile güçlü bir ticari anlaşma yapmaya hazır” dedi.

Volodimir Zelenski. Fotoğraf: AA

Zelesnki bugün ABD’nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile Ukrayna’nın başkenti Kiev’de görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenecek basın toplantısı ABD tarafının isteği üzerine iptal edildi.

Zelenski görüşmeyi X hesabından değerlendirdi.

“Amerikan gücünün hissedilmesi bizim ve tüm özgür dünya için önemli” diyen Zelenski’nin paylaşımı şöyle:

“Kellogg ile verimli bir görüşme yaptım. İyi bir tartışma, önemli pek çok ayrıntı. Ukrayna’ya ve Ukrayna halkına tüm yardımları için ABD’ye minnettarım. Amerikan gücünün hissedilmesi bizim ve tüm özgür dünya için önemli.

Cephedeki durum, esirlerimizin nasıl iade edileceği ve güvenlik garantileri üzerine detaylı konuştuk.

Bu savaşın ilk saniyesinden itibaren Ukrayna barış istedi. Barışı kalıcılığını sağlamalıyız ve sağlayabiliriz de. Sağlamalıyız ki Rusya bir daha asla savaşla gelmesin.

Ukrayna, ABD başkanıyla güçlü, etkili bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaya hazır. Sonuca ulaşmak için en hızlı ve en yapıcı yolu önerdik. Ekibimiz 7/24 çalışmaya hazır.

Başarı hepimiz birleştirir. Ukrayna ile ABD’nin güçlü ilişkileri tüm dünyanın faydasına.”

Ne olmuştu?

Trump geçtiğimiz hafta ABD’nin yüz milyarlarca dolarlık yardımlarına karşılık Ukrayna’dan ülkenin nadir metallerini istemişti.

ABD başkanı “500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementleri istedim. Onlar da bunu kabul etti. En azından artık aptal gibi hissetmiyoruz” demişti.

Trump ertesi gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le, hemen ardından Zelenski’yle telefonda görüşmüş, her iki tarafın da barış istediğini belirtmişti.

Bu telefonların ertesi günü de Zelenski maden kaynakları konusunda ABD’yle görüşmeye başladıklarını duyurmuştu.

Ancak üç gün sonra Münih Güvenlik Konferansı için gittiği Almanya’da konuşan Zelenski, bakanlarına ilgili anlaşmayı imzalamama talimatı verdiğini söylemişti.

Zelenski’nin bu açıklamasından iki gün sonraysa Rusya ve ABD heyetleri Rusya-Ukrayna savaşını konuşmak için Suudi Arabistan’da bir araya gelmişti. Bu toplantı Zelenski’ye haber verilmemişti.

Türkiye ziyaretinde bu görüşmeyle ilgilenmediğini söyleyen Zelenski “Suudi Arabistan’da ABD-Rusya görüşmesi bizim için sürpriz oldu. Biz medyadan öğrendik bunu” demişti.

Trump ise görüşmenin ardından açıklamalarında önce Ukrayna’yı suçlamış, sonra Zelenski’ye ‘seçimsiz diktatör’ demişti.