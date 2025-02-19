Trump Ukrayna'yı suçladı: Üç yıl önce bitirmeliydiniz, hiç başlamamalıydınız

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’daki barış görüşmelerine Ukrayna’nın neden davet edilmediğine ilişkin “Bugün duydum ki ‘Biz davet edilmedik’ diyorlarmış. Üç yıldır oradasınız, üç yıl önce bunu bitirmeliydiniz. Hiç başlamamalıydınız” dedi.

Donald Trump. Fotoğraf: AA

ABD ve Rusya heyetleri dün Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da dört buçuk saat görüşmüş, temasların süreceği açıklanmıştı. Kremlin de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ‘gerekirse’ Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yle görüşebileceğini duyurmuştu.

Zelenski ise dün Ankara’da şöyle konuşmuştu: “ABD-Rusya görüşmesi bizim için sürpriz oldu. Biz medyadan öğrendik bunu. Açıkçası pek ilgilenmiyorum.“

Trump, Florida’daki malikanesi Mar-a-Lago’da Rusya-Ukrayna savaşı gündemini değerlendirdi.

Suudi Arabistan’daki görüşmelerin iyi başladığını ve sürecin iyi gideceğini umduğunu belirten Trump, savaşta yüz binlerce askerin öldüğünü ve bunun artık sona ermesi gerektiğini söyledi.

79 yaşındaki siyasetçi, Ukrayna’nın ABD-Rusya görüşmelerine neden davet edilmediği konusuna da açıklık getirdi.

Ukrayna’nın savaşı daha önce bitirme imkanına sahip olduğu halde eski başkan Joe Biden yönetiminin de desteğiyle savaşı sürdürmeyi tercih ettiğini savunan Trump, şunları söyledi:

“Bugün duydum ki ‘Biz davet edilmedik’ diyorlarmış. Üç yıldır oradasınız, üç yıl önce bunu bitirmeliydiniz. Hiç başlamamalıydınız. Daha önce bir anlaşma yapabilirdiniz.

Ukrayna için öyle bir anlaşma yapabilirdim ki, onlara neredeyse tüm topraklarını verebilirdim. Ama onlar bu şekilde yapmamayı tercih ettiler. Ve başkan Biden, bu konuda ne kadar yanlış hareket ettiğine dair en ufak bir fikri bile yok. Çok kötü ve üzücü.”

Savaşın nedeni konusunda Rusya’yla ilgili net bir değerlendirme yapmayan Trump, zayıf liderlik gösterdikleri için hem Biden’ın hem de Zelenski’nin ‘hiç başlamaması gereken’ bir savaşın kapısını araladığını savundu.

Ukrayna’da seçim yapılmaması

ABD başkanı ayrıca Ukrayna’da güncel durumdan dolayı savaş yasalarının geçerli olduğunu, uzun zamandır seçim yapılmadığını fakat halkın Zelenski’den pek de memnun olmadığını belirterek şöyle konuştu:

“(Ukrayna’da) Seçim yapmayalı uzun zaman oldu. Bu Rusya’yla ilgili bir şey değil. Bu düşünce benden ve diğer birçok ülkeden geliyor.

Ukrayna’daki şehirler kelimenin tam anlamıyla Gazze’ye benziyor. İnsanlar bundan bıktı. İnsanlar bir şeylerin olduğunu görmek istiyor.”

Putin de görev dönemi geçen mayısta biten Zelenski’nin meşruiyetini sık sık sorguluyor. Ukraynalı yetkililerse Rusya’nın işgalinin cumhurbaşkanlığı seçimi yapmayı imkansız hale getirdiğini savunuyor.