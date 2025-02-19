Trump Zelenski'yle köprüleri attı atacak: 'Seçimsiz diktatör'

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski’ye ‘seçimsiz diktatör’ dedi.

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Trump, TruthSocial hesabından Zelenski’yi sert sözlerle eleştirdi.

ABD başkanı, Zelenski’nin Ukrayna-Rusya savaşında ‘berbat iş çıkardığını’ söyledi.

Zelenski’yi seçimlerden kaçınmakla itham eden Trump’ın paylaşımı şöyle:

“Bir düşünün, Volodimir Zelenski adında orta seviyede başarılı bir komedyen, ABD’yi 350 milyar dolar harcamaya, kazanılması mümkün olmayan bir savaşa girmeye ikna etti.

ABD Avrupa’dan 200 milyar dolar daha fazla harcadı. Avrupa’nın parası garanti altındayken ABD’nin geri alacağı hiçbir şey yok.

Neden bu savaş Avrupa için daha önemliyken uykucu Joe Biden bir eşitlik talep etmedi? Halbuki bizi ayıran bir okyanus var.

Bunun da ötesinde Zelenski, gönderdiğimiz paranın yarısının ‘kayıp’ olduğunu itiraf ediyor. Seçimlere girmeyi reddediyor. Ukrayna’daki anketlerde çok düşük çıkıyor. İyi olduğu tek şey Biden’ı aldatmaktı. Seçimsiz diktatör Zelenski elini çabuk tutsa iyi olur yoksa ülkesi yok olacak.

Bu arada, Rusya ile Savaşı bitirmek için başarılı müzakereler yürütüyoruz ki bunu sadece Trump ve Trump yönetimi yapabilirdi.

Zelenski muhtemelen ‘bir eli yağda bir eli balda’ devam etmek istiyor. Ukrayna’yı seviyorum ama Zelenski berbat bir iş çıkardı. Ülkesi mahvoldu, milyonlar kişi gereksiz yere öldü ve bu böyle devam ediyor.”

Ne olmuştu?

Trump geçtiğimiz hafta ABD’nin yüz milyarlarca dolarlık yardımlarına karşılık Ukrayna’dan ülkenin nadir metallerini istemişti.

ABD başkanı “500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementleri istedim. Onlar da bunu kabul etti. En azından artık aptal gibi hissetmiyoruz” demişti.

Trump ertesi gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le, hemen ardından Zelenski’yle telefonda görüşmüş, her iki tarafın da barış istediğini belirtmişti.

Bu telefonların ertesi günü de Zelenski maden kaynakları konusunda ABD’yle görüşmeye başladıklarını duyurmuştu.

Ancak üç gün sonra Münih Güvenlik Konferansı için gittiği Almanya’da konuşan Zelenski, bakanlarına ilgili anlaşmayı imzalamama talimatı verdiğini söylemişti.

Zelenski’nin bu açıklamasından iki gün sonraysa Rusya ve ABD heyetleri Rusya-Ukrayna savaşını konuşmak için Suudi Arabistan’da bir araya gelmişti. Bu toplantı Zelenski’ye haber verilmemişti.

Türkiye ziyaretinde bu görüşmeyle ilgilenmediğini söyleyen Zelenski “Suudi Arabistan’da ABD-Rusya görüşmesi bizim için sürpriz oldu. Biz medyadan öğrendik bunu” demişti.