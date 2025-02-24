Trump: Zelenski 'nadir metaller' anlaşmasını imzalamak için ABD'ye gelecek

ABD Başkanı Donald Trump, nadir metaller anlaşmasını imzalamak üzere Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Beyaz Saray’a geleceğini söyledi.

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Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u Beyaz Saray’da ağırladı. İkili Oval Ofis’te basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.

ABD başkanı, savaşı bitirmek için hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşmelerin sürdüğünü ve Kiev yönetimiyle kıymetli madenler anlaşmasında sona geldiklerini belirtti.

Trump, Zelenski’nin anlaşma için ABD’ye geleceğini söyledi:

“Devlet Başkanı Zelenski ile görüşeceğim. Aslında bu hafta ya da gelecek hafta anlaşmayı imzalamak üzere gelebilir. Kendisiyle Oval Ofis’te görüşmeyi çok isterim, bu güzel olur. Şu anda anlaşma üzerinde çalışılıyor. Paramızı belirli bir süre içinde geri alacağımız bir anlaşma yapmaya çok yakınız.“

Diğer taraftan Fransa’yla da ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirten ABD başkanı, bu ülke ile birçok ticari anlaşma yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Ne olmuştu?

Trump geçtiğimiz haftalarda ABD’nin yüz milyarlarca dolarlık yardımlarına karşılık Ukrayna’dan ülkenin nadir metallerini istemişti.

ABD başkanı “500 milyar dolar değerinde nadir toprak metallerini istedim. Onlar da bunu kabul etti. En azından artık aptal gibi hissetmiyoruz” demişti.

Trump ertesi gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le, hemen ardından Zelenski’yle telefonda görüşmüş, her iki tarafın da barış istediğini belirtmişti.

Bu telefonların ertesi günü de Zelenski kaynaklar konusunda ABD’yle görüşmeye başladıklarını duyurmuştu.

Ancak üç gün sonra Münih Güvenlik Konferansı için gittiği Almanya’da konuşan Zelenski, bakanlarına ilgili anlaşmayı imzalamama talimatı verdiğini söylemişti.

Zelenski’nin bu açıklamasından iki gün sonraysa Rusya ve ABD heyetleri Rusya-Ukrayna savaşını konuşmak için Suudi Arabistan’da bir araya gelmişti. Bu toplantı Zelenski’ye haber verilmemişti.

Türkiye ziyaretinde bu görüşmeyle ilgilenmediğini söyleyen Zelenski “Suudi Arabistan’da ABD-Rusya görüşmesi bizim için sürpriz oldu. Biz medyadan öğrendik bunu” demişti.

Trump ise görüşmenin ardından açıklamalarında önce Ukrayna’yı suçlamış, sonra Zelenski’ye ‘seçimsiz diktatör’ demişti.