Beyaz Saray: Trump, bu hafta Rusya-Ukrayna savaşını bitirebilir

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya-Ukrayna Savaşı’nı sona erdirmek için bu hafta bir anlaşma sağlayabileceğini duyurdu.

Karoline Leavitt. Fotoğraf: AA

The Hill’in haberine göre Leavitt, Washington’daki Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı’nın dönüşünde Beyaz Saray’da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Trump ve ekibinin müzakereleri sürdürmeye odaklandığını belirten Leavitt, bu hafta içinde savaşın bitmesi için bir anlaşmaya varılabileceğini öne sürdü.

Trump’ın savaşı bitirmek için ‘kendinden emin’ olduğunu belirten sözcü olası anlaşmanın ABD’nin ‘harcamalarını telafi edebileceğini’ söyledi.

Leavitt, ABD ile Ukrayna arasındaki olası anlaşmanın, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler ve Ukrayna’nın yeniden inşası için önemli olduğunu vurguladı.

Ne olmuştu?

Trump geçtiğimiz hafta ABD’nin yüz milyarlarca dolarlık yardımlarına karşılık Ukrayna’dan ülkenin nadir metallerini istemişti.

ABD başkanı “500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementleri istedim. Onlar da bunu kabul etti. En azından artık aptal gibi hissetmiyoruz” demişti.

Trump ertesi gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le, hemen ardından Zelenski’yle telefonda görüşmüş, her iki tarafın da barış istediğini belirtmişti.

Bu telefonların ertesi günü de Zelenski maden kaynakları konusunda ABD’yle görüşmeye başladıklarını duyurmuştu.

Ancak üç gün sonra Münih Güvenlik Konferansı için gittiği Almanya’da konuşan Zelenski, bakanlarına ilgili anlaşmayı imzalamama talimatı verdiğini söylemişti.

Zelenski’nin bu açıklamasından iki gün sonraysa Rusya ve ABD heyetleri Rusya-Ukrayna savaşını konuşmak için Suudi Arabistan’da bir araya gelmişti. Bu toplantı Zelenski’ye haber verilmemişti.

Türkiye ziyaretinde bu görüşmeyle ilgilenmediğini söyleyen Zelenski “Suudi Arabistan’da ABD-Rusya görüşmesi bizim için sürpriz oldu. Biz medyadan öğrendik bunu” demişti.

Trump ise görüşmenin ardından açıklamalarında önce Ukrayna’yı suçlamış, sonra Zelenski’ye ‘seçimsiz diktatör’ demişti.