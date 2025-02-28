Beyaz Saray'da tartışma | Trump: Zelenski saygısızlık yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenski’yi Beyaz Saray’da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne oldu.

Tartışmanın ardından Zelenski Beyaz Saray’dan ayrılırken Trump, “Saygısızlık yaptı, barış için hazır olduğunda geri gelebilir” dedi.

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‘Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz’

Trump, Zelenski’nin bugün Beyaz Saray’a bir süredir konuşulan, Ukrayna’nın sahip olduğu nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalamak üzere geldiğini duyurmuştu.

Çıkan tartışmanın ardından anlaşma imzalanmazken planlanan basın toplantısı da iptal edildi.

Görüşmenin başında Zelenski, Trump öncesi başkanlar da dahil, ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i durdurmadığından şikayet etti.

Bu esnada JD Vance, Zelenski’ye “Sayın Başkan, Amerikan medyasının önünde bu konuyu gündeme getirmeye çalışmak için Oval Ofis’e gelmeniz, bence saygısızlık” diye tepki gösterdi.

Vance, ABD’nin Ukrayna’ya, problemlerle boğuşurken yardım etmeye çalıştığını söyledi. Zelenski ise her ülkenin problem olduğunu ancak uzakta olan ABD’nin bunu hissetmediğini söyledi.

Bunun üzerine Trump, Zelenski’ye şöyle karşılık verdi:

“Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. 3’üncü Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun. Bize ne hissedeceğimizi söyleme. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Bize ne hissedeceğimizi söyleme çünkü bunu tam olarak dikte edecek konumda değilsin. Ne hissedeceğimizi dikte edecek konumda değilsin. Kendimizi çok iyi hissedeceğiz. Kendimizi çok iyi ve çok güçlü hissedeceğiz.”

Zelenski’nin araya girip bir şeyler söylemesine fırsat vermeyen Trump, sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkenizin başı büyük belada. Bunu biliyorsun. Ülkemize saygısızlık ediyorsun, biz olmadan kazanamayacağınızı biliyorum.

Eğer askeri teçhizatımız olmasaydı, bu savaş iki hafta içinde biterdi. Bütün o tankları yok etmeniz için size Javelin füzelerini ben verdim. Bize karşı daha minnettar olmalısınız çünkü elinizde kartlarınız yok. Biz varken kartlarınız var ama biz yokken hiç kartınız yok.”

Trump ayrıca, ABD’nin ‘aptal’ bir başkanı tarafından Ukrayna’ya 350 milyar dolar yardım edildiğini ve Zelenski’nin kendileriyle çalışması durumunda bu parayı geri kazanabileceğini savundu.

Bu esnada araya giren Vance, Zelenski’ye “Ukrayna’nın savaşmak için yeterince adama sahip olmadığını” söyleyince Zelenski, “Ülkemize hiç geldiniz mi? Gelip görebilirsiniz bunu” diye karşılık verdi.

‘Anlaşmanın sınırlarını çizmeye başladık’

ABD başkanı “Bugün nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız. Ukrayna ile yapacağımız bu anlaşma çok adil bir anlaşma ve ABD’nin büyük bir taahhüdü olacak” dedi.

Zelenski ile önce anlaşmaya varmaları gerektiğini, şu anda güvenlik garantileri konusunda endişelenmediğini belirterek, “Her zaman taviz vermek zorundasınız ve onun da (Zelenski) kesinlikle taviz vermesi gerekecek” dedi.

Savaş süresince yaptıkları için de Zelenski ve askerlerine teşekkür ederek çok zorlu bir mücadele verdiklerini ancak artık bu işin bitmesi gerektiğini söyledi.

‘Mevcut anlaşma metni yeterli değil’

Zelenski ise ABD ile varılacak anlaşmanın Ukrayna için ileriye dönük bir adı olmasını umduğunu belirtti.

“Bugün Başkan Trump ile ABD’nin ne yapmaya hazır olduğunu görüşmek istiyorum” diyen Zelenski, nadir toprak elementleri anlaşması için mevcut metnin ‘yeterli’ olmadığını kaydetti.

Savaşı Putin’in başlattığını belirten Zelenski, Ukrayna’nın yeniden inşasını da onun karşılaması gerektiğini söyledi.

Zelenski “Sadece ateşkesi asla kabul etmeyeceğiz. Güvenlik garantileri olmadan hareket etmeyeceğiz” dedi.

Basın toplantısı iptal edildi

Tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edildi, Zelenski Beyaz Saray’dan ayrıldı.

Trump, TruthSocial hesabından görüşmeyle ilgili şöyle yazdı:

“Bugün Beyaz Saray’da çok anlamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Böyle bir baskı altında konuşulmadan asla anlaşılamayacak birçok şey öğrenildi. Devlet Başkanı Zelenski’nin ABD’nin dahil olması halinde barışa hazır olmadığını tespit ettim. Amerika Birleşik Devletleri’nin değerli Oval Ofisi’ne saygısızlık etti. Barış için hazır olduğunda geri gelebilir.”