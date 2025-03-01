Zelenski özür dilemeyi reddetti: Kötü bir şey yapmadık

Kameralar önünde ABD Başkanı Donald Trump’la tartışıp Beyaz Saray’dan ayrılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski özür dilemeyeceğini söyledi ve ekledi: “Kötü bir şey yaptığımızı sanmıyorum.”

Fotoğraf: @TrumpWarRoom / X

Trump göreve geldikten sonra dün ilk kez Zelenski’yle Beyaz Saray’da bir araya gelmiş, görüşmeye kameralar önündeki tartışma damga vurmuştu.

Görüşmede Trump ve ve yardımcısı JD Vance, Zelenski’yi azarlamıştı.

Vance “Savaşı bitireceği ve destekleri için başkana minnettar olmalısın’’ derken, Trump ‘‘Hiç iyi durumda değilsin, biz olmadan hiçbir avantajın yok’’ diye parmak sallamıştı.

İkilinin Ukrayna’nın nadir toprak mineralleri üzerine anlaşma imzalaması bekleniyordu. Tartışma sonrası anlaşmayı imzalanmadan Ukrayna devlet başkanı Beyaz Saray’dan ayrılmıştı.

Zelenski olaylı görüşme sonrası FOX News‘e konuk oldu.

Ukrayna devlet başkanı özür dileyip dilemeyeceği sorusu üzerine “Başkan Trump’a ve Amerikan halkına saygı duyuyorum ama kötü bir şey yaptığımızı sanmıyorum” dedi.

‘Ukrayna’nın Rusya’ya karşı tutumunu değiştiremem ve bunu istemiyorum’

Zelenski devamında özetle şöyle konuştu:

* Aynı tarafta olmalıyız ve başkan Trump’ın bizimle aynı tarafta olmasını umuyorum. Bu Putin’i durdurmak için çok önemli.

* Ukrayna’nın Rusya’ya karşı tutumunu değiştiremem ve bunu istemiyorum. Bizi öldürüyorlar.