Trump'ın asıl endişesi göçmenler, Putin değil

ABD Başkanı Donald Trump, asıl endişe edilmesi gereken konunun göçmenler olduğunu söyledi: “Putin için endişelenmeye daha az zaman harcamalıyız.”

Donald Trump. Fotoğraf: AA

Truth Social’daki açıklamasında Trump şunları söyledi:

“Putin için endişelenmeye daha az zaman harcamalıyız. Göçmen tecavüz çeteleri, uyuşturucu baronları, katiller ve akıl hastanelerinden insanların ülkemize girmesi hakkında endişelenmeye daha çok zaman ayırmalıyız. Böylece sonumuz Avrupa gibi olmaz!”

ABC News kanalının ‘This Week’ programına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ysa Ukrayna-Rusya müzakereleri hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Bu süreç ancak Vladimir Putin müzakere masasına oturduğunda tamamlanır. Şu anda Başkan Trump, onu (Putin’i) müzakere masasına oturtabilecek dünyadaki tek kişi.”

Trump’ın savaşı bitirmek için yaptıklarına atıfla Rubio, “Eğer bunu bir Demokrat yapıyor olsaydı herkes, ‘(Trump) Nobel Barış Ödülü’ne doğru gidiyor’ derdi” dedi.