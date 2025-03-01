Trump: Zelenski hemen masaya dönmek istiyor ama izin veremem

Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yle tartışan ABD Başkanı Donald Trump “Hemen (masaya) geri dönmek istiyor ama buna izin veremem” dedi.

Trump tartışmayı basına değerlendirdi. Fotoğraf: AA

Trump göreve geldikten sonra dün ilk kez Zelenski’yle Beyaz Saray’da bir araya gelmiş, görüşmeye kameralar önündeki tartışma damga vurmuştu.

Görüşmede Trump ve ve yardımcısı JD Vance, Zelenski’yi azarlamıştı.

Vance “Savaşı bitireceği ve destekleri için başkana minnettar olmalısın’’ derken, Trump ‘‘Hiç iyi durumda değilsin, biz olmadan hiçbir avantajın yok’’ diye parmak sallamıştı.

İkilinin Ukrayna’nın nadir toprak mineralleri üzerine anlaşma imzalaması bekleniyordu. Tartışma sonrası anlaşmayı imzalanmadan Ukrayna devlet başkanı Beyaz Saray’dan ayrılmıştı.

Fotoğraf: @TrumpWarRoom / X

Tartışmayı basına değerlendiren Trump görüşmenin iyi geçmediğini ama Zelenski’nin hemen geri dönmek istediğini, bunaysa izin vermeyeceğini söyledi.

ABD başkanının açıklamaları özetle şöyle:

* Zelenski’yle görüşmem iyi geçmedi. Elini çok fazla oynadı. Biz barış arıyoruz, barış yapmayacak birini aramıyoruz. Ben barış arıyorum. On yıllık bir savaşa girip oyun oynamak istemiyoruz.

‘Bu adam savaşmaya devam etmemizi istiyor’

* Zelenski’nin barış anlaşması yapmaya ne kadar istekli olduğu konusunda soru işaretlerim var. Ben acil barış istiyorum. Rusya devlet başkanı Putin de bunu yapmak isteyecek. Bu adamsa (Zelenski) bizim savaşmaya devam etmemizi istiyor.

‘Derhal ateşkes yapmalılar’

* Zelenski’nin barış yapmak isteyen bir adam gibi görünmüyor. Hemen (masaya) geri dönmek istiyor (Zelenski’yi kastediyor) ama buna izin veremem. Derhal ateşkes yapmalılar. Ateşkes hemen gerçekleşebilir.

‘Birdenbire büyük adam oldu’

* Eğer savaşı sona erdirmek istiyorsanız, belli bir süreyi kapsayacak bir anlaşma imzalarsınız. Bu zaman alır. Ben hemen bitmesini istiyorum. Birdenbire büyük adam oldu. Çünkü ABD onun yanında. Ya biz bitireceğiz ya da savaşmasına izin vereceğiz. Eğer savaşırsa, bu hiç de hoş olmayacak çünkü biz olmadan kazanamaz.

FOX News’e konuk olan Zelenski’yse “Kötü bir şey yaptığımızı sanmıyorum” diyerek özür dilemeyeceğini söylemişti.