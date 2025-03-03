Trump: Zelenski'ye daha fazla tahammül etmeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’yla barışın ‘çok ama çok uzak’ olduğunu söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye “Amerika buna daha fazla tahammül etmeyecek” diyerek tepki gösterdi.

Fotoğraflar: AA

Trump ile Zelenski’nin Beyaz Saray’da tartışmalı geçen görüşmesinin ardından iki lider arasındaki gerilim devam ediyor.

Söz konusu görüşmede Trump’ın söylediğine göre Ukrayna’nın sahip olduğu nadir metaller üzerine bir anlaşma imzalanacaktı. ABD başkanı, bu anlaşmanın, ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı milyarlarca dolarlık yardımın bir karşılığı olduğu söylemişti.

Ancak Trump ile Başkan Yardımcı JD Vance, görüşmede çok sert sözlerle Zelenski’nin üzerine gitmiş, yaklaşık 10 dakika süren tartışmanın ardından Ukrayna devlet başkanı Beyaz Saray’ı o akşam terk etmişti.

Tartışmanın ardından pek çok Avrupalı lider, Zelenski’ye destek mesajları paylaşmıştı.

Trump bugün Zelenski’nin Associated Press’e verdiği röportaja TruthSocial hesabından tepki gösterdi.

Rusya’yla savaşın sona ermesinin ‘çok ama çok uzak’ olduğunu söyleyen Ukrayna devlet başkanı hakkında Trump şöyle yazdı:

“Bu Zelenski’nin yapabileceği en kötü açıklama. Amerika buna daha fazla tahammül etmeyecek. Şunu söyleyeceğim, bu adam Amerika destek verdiği sürece barış olsun istemiyor.

Avrupa, Zelenski ile görüşmelerinde ABD olmadan bu işi hallemeyeceklerini açıkça ifade etmişti ki bu da Rusya’ya karşı güç gösterisi için yapılmış harika bir açıklama değil. Ne amaçlıyorlar acaba?”