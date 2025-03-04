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Yaramazlara biraz batar!

Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilecekmiş

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Darrell Issa, Nobel Barış Ödülü’ne Başkan Donald Trump’ı aday göstereceğini duyurdu.

Fotoğraf: Beyaz Saray

Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile Oval Ofis’te yaptığı görüşme sırasında şöyle konuşmuştu:


“Bana asla Nobel Barış Ödülü vermeyecekler. Bu çok kötü bir şey. Ben bunu hak ediyorum ama bana asla vermeyecekler.”

Issa şunları söyledi:

“Bugün Donald Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday göstereceğim. Kimse bunu daha fazla hak etmiyor.”

Eski ABD başkanları Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter ve Barack Obama, Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmüştü.

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