Trump: Elon Musk'ın daha saldırgan olmasını istiyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yetkilisi Elon Musk için “Elon müthiş bir iş çıkarıyor. Ama daha saldırgan olmasını istiyorum” dedi.

Milyarder Elon Musk, oğluyla birlikte Oval Ofis’te Trump ve gazetecilere karşı konuşuyor, 11 Şubat 2025. Fotoğraf: The Washington Post

Trump, Truth Social platformundaki açıklamasında Amerikan muhalefetinin yetkisini aşmakla eleştirdiği Musk’ın daha agresif olması gerektiğini savundu.

DOGE kapsamında devlet kurumlarının teftişinin ve tasarrufunun sağlanması için daha fazla çaba harcanması gerektiğini söyleyen Trump, şöyle konuştu:

“Elon müthiş bir iş çıkarıyor. Ama daha saldırgan olmasını istiyorum. Unutmayın, kurtarılması gereken bir ülkemiz var. Ama onu sonunda her zamankinden daha büyük hale getirmemiz gerekiyor. Amerika’yı yeniden büyük yapalım (MAGA).”