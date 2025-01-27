ABD, tüm dış yardımları durdurdu

ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardımlar durduruldu.

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ABD’nin dış kalkınma yardımları, diğer ülkelere yapılan ekonomik, sosyal, teknik ve insani yardımları kapsıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Ocak’ta, başkanlık görevine başlamasının ardından dış yardımlara ilişkin kararname imzalamıştı.

Kararnamede, ABD’nin dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresi başlatılacağı bildirilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, bakanlık ve USAID aracılığıyla finanse edilen mevcut tüm dış yardımların askıya alındığını duyurdu.

Söz konusu kararın yardım programlarının verimliliği ve ABD dış politikasına uygunluğunu değerlendirmek amacıyla alındığı belirtildi.

ABD yönetimi, yardımların gözden geçirilmesi ile düzenlenmesinin ‘ahlaki zorunluluk’ olduğunu ve harcamaların Amerikan halkına fayda sağlaması gerektiğini savunuyor.