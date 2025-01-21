Trump'ın 'imza şovu': ABD'yi Paris İklim Anlaşması'ndan çekti

ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump, dünkü yemin töreniyle dört yıl aradan sonra resmen Beyaz Saray’a döndü. Törenin ardından düzenlenen mitingde Trump’ın destekçilerinin önünde bir dizi idari emir imzalaması dikkat çekti.

78 yaşındaki Trump, çoşkulu destekçilerinin gözü önünde bir dizi idari emir imzaladı. Fotoğraf: The New York Times

Başkent Washington DC’deki iktidar değişiminin törensel bir aşaması olan yemin töreni dün tamamlandı ve Donald Trump başkanlık görevine resmen başladı.

Törenin ardından başkentteki Capital One Arena’da geçit töreni ve miting düzenlendi. Trump uzunca konuştuktan sonra sahnedeki masaya geçti ve destekçilerinin gözü önünde bir dizi idari emir imzaladı.

Anlık bir güç gösterisi

Trump, idari emirle ABD’yi Paris İklim Anlaşması’ndan çekti. Trump ayrıca, eski ABD başkanı Joe Biden’ın tam 78 idari eylemini iptal etti.

6 Ocak 2021’deki Kongre baskını nedeniyle tutuklanan bin 600 kişiyi ‘tamamıyla’ affetti, altı kişinin de cezasını hafifletti.

Sabahki yemin töreninin hemen ardından ise ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan ‘CBP One’ adlı uygulamayı kaldırmıştı.

İmza süreci Trump için anlık bir güç ve otorite gösterisine dönüştü.

Bir yandan yardımcısı Trump’ın hangi emri imzaladığını söylerken, diğer yandan başkan belgeyi havaya kaldırarak çoşkulu kalabalığa gösterdi.

Yardımcısına göre imzalanan belgeler şunlarla ilgiliydi:

Biden’ın idari eylemleri

Trump, ‘imza gösterisinden’ hemen önce yaptığı konuşmada ”Önceki yönetimin yaklaşık 80 tane yıkıcı, radikal idari eylemini iptal ediyorum” demişti.

Nitekim imzaladığı idari emirlerle Biden dönemine ait 78 idari eylem, emir, başkanlık muhtırası ve diğerlerini iptal etti.

İklim değişikliği

Trump, Biden döneminde ABD’nin yeniden taraf olduğu Paris İklim Anlaşması’ndan ülkeyi çekti ve çoşkulu kalabalığa imzaladığı belgeyi gösterdi.

Böylece ABD İran, Libya ve Yemen’le birlikte anlaşmaya dahil olmayan dördüncü ülke oldu.

Fotoğraf: The New York Times

Trump’ın yardımcısı diğer idari emirleri şöyle saydı:

Yeni hükümet yönetimde tam kontrole sahip olana kadar, bürokratların daha fazla düzenleme çıkarmasını engelleyen bir belge.

Tüm federal işe alımların dondurulması, ordunun ve diğer bazı hariç tutulan kategorilerin tekrar kabul edilmesi.

Federal çalışanların derhal haftanın beş günü yüz yüze çalışmaya dönmeleri.

Amerikalılara çok pahalıya mal olan yaşam maliyeti krizini ele almaları için federal hükümetteki her departman ve kuruma bir talimat.

Federal hükümete, ifade özgürlüğünün yeniden sağlanması ve hükümetin ifade özgürlüğünü sansürlemesinin önüne geçilmesine ilişkin bir talimat.

Önceki yönetimin siyasi rakiplerine karşı uyguladığı hükümet silahlandırılmasına son verilmesi yönünde bir talimat.

TikTok yasağı 75 gün ertelendi

Trump, Adalet Bakanlığı’na TikTok’u ülke çapında yasaklayan yasanın 75 günlüğüne uygulanmaması talimatını verdi.

Ayrıca 79 yaşındaki siyasetçi Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) ABD’nin çekilmesini öngören başkanlık kararnamesi imzaladı.

Kararnamede ABD’nin örgütten çekilmesinin nedeni şöyle belirtildi:

“Örgütün Wuhan, Çin ve diğer küresel sağlık krizlerinden kaynaklanan Covid-19 salgınını kötü yönetmesi, acilen ihtiyaç duyulan reformları benimsememesi ve DSÖ üye devletlerinin uygunsuz siyasi etkisinden bağımsızlığını gösterememesi.”

Küba yeniden ‘teröre destek veren ülkeler’ listesinde

Joe Biden yönetiminde imzalanan kararnameyi iptal eden Trump Küba’yı ‘teröre destek veren ülkeler’ listesine ekledi.

Bunun üzerine Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, X’ten Trump’ın kararına tepki gösterdi.

Canel, ‘alay ve istismar’ şeklinde nitelendirdiği bu eylemi ‘ABD hükümetinin listelerinin ve tek taraflı baskı mekanizmalarının itibarsızlığını teyit ettiğini’ öne sürdü.

Cinsiyet kararnamesi

ABD başkanının imzaladığı bir diğer kararname ülkedeki cinsiyet tanımıyla ilgili.

Kararnamede ABD’nin ‘kadın’ ve ‘erkek’ olmak üzere yalnız iki cinsiyeti tanınacağı bildiriliyor.

Kararnameye göre federal hükümet ‘toplumsal cinsiyet (gender)’ ifadesi yerine ‘biyolojik cinsiyet (sex)’ kelimesini kullanmayı amaçlanıyor.

Pasaport, vize gibi resmi evraklarda cinsiyetin ‘doğru belirtilmesi gerektiği’ kaydedildi.