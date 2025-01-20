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Yaramazlara biraz batar!

Trump yönetimi, Meksika'dan yasal göç için kullanılan başvuru uygulamasını kaldırdı

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın ABD Kongresinde düzenlenen yemin töreninin ardından, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan ‘CBP One’ adlı uygulama kaldırıldı.

Trump, yemin ederek ABD başkanlığı görevine başladı. Fotoğraf: AA

Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi’nin resmi sayfasında uygulamanın kaldırıldığı duyuruldu:


“20 Ocak 2025’ten itibaren sekiz farklı güneybatı sınır kapısında belgeleri olmayan yabancıların başvuru yapma ve randevu almasına imkan tanıyan uygulama artık bulunmamaktadır.”

Kullanıcılar da uygulamayı açtığında uygulamanın artık kullanılamadığını ve mevcut randevularının iptal olduğunu gördü.

Başkanlık yemininden sonra konuşan Trump, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkat çekerek, 2019’daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip, yasadışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini belirtmişti.

Trump, göçmenlerin mahkemedeki davalarını beklemek üzere ülkeye salınmasını ifade eden, Cumhuriyetçilerin ‘yakala ve serbest bırak’ diye tarif ettiği uygulamayı sona erdiren bir yürütme emri çıkaracağını kaydetmişti.

Konuşmasında düzensiz göçmenler için ‘suçlu’ nitelemesi yapan Trump, ayrıca ABD’nin güney sınırına asker göndereceğini bildirmişti.

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