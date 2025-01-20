Trump'tan başkanlık sonrası ilk konuşma

ABD Kongresi’nde düzenlenen törende yemin ederek göreve başlayan ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, ilk konuşmasında ABD-Meksika sınırında Ulusal Acil Durum ilan edeceğini söyledi.

ABD’nin yeni başkanı Trump, göreve başladıktan sonra ilk konuşmasını yaptı. Fotoğraf: AA

Trump, bugün Kongre’de yemin ederek resmen ABD’nin 47’nci Başkanı olarak göreve başladı.

ABD’nin eski başkanları Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton’ın da katıldığı yemin töreninin ardından Trump, birçok alanda hızlı ve önemli değişiklikler yapacağı mesajını verdi.

Yemin ettikten sonraki konuşmasındada Trump, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkat çekti.

2019’daki gibi yine ABD-Meksika sınırında Ulusal Acil Durum ilan edip yasadışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini söyledi.

Göçmenlerin davalarını beklerken üzere ülkeye salınmasını ifade eden, Cumhuriyetçilerin ‘yakala ve serbest bırak’ diye tarif ettiği uygulamayı bitirecek bir emir yayınlayacağını belirtti.

Konuşmasında düzensiz göçmenler için ‘suçlu’ diyen Trump, ABD’nin güney sınırına da asker göndereceğini kaydetti. Bu konuşmalar sık sık partililerin alkışlarıyla kesildi.

Trump ayrıca “Yakında Meksika Körfezi’nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz” dedi

‘Panama Kanalını geri alıyoruz’

Konuşmasında daha önce gündeme getirdiği ‘Panama Kanalını geri alma’ konusuna da değinerek Panama’nın kanal operasyonlarında tarafsızlık gerektiren anlaşmaları ihlal ettiğini savundu:

“Amerikan gemilerine aşırı ücretlendirme uygulanıyor ve hiçbir şekilde adil davranılmıyor ve buna ABD Donanması da dahil. Bunların hepsinin üstüne, Çin Panama Kanalı’nı işletiyor. Biz onu Çin’e vermedik, Panama’ya vermiştik ve geri alıyoruz.”

Trump ABD ordusunu daha da güçlendireceklerini, bunu yaparken da “barışı sağlayan ve birleştiren’ bir miras inşa etmek istediğini söyledi:

“Tıpkı 2017’de olduğu gibi, dünyanın gördüğü en güçlü orduyu yine inşa edeceğiz. Başarımızı sadece kazandığımız savaşlarla değil, aynı zamanda sonlandırdığımız savaşlarla ve belki de en önemlisi, asla girmediğimiz savaşlarla ölçeceğiz.”

Konuşmasında Mars’a Amerikan astronotlarını gönderip ABD bayrağı dikmek istediğini de belirten Trump, tekrar başkanlığa dönmesinin ABD’de imkansız gibi görünenlerdeki başarısının bir kanıtı olduğunu söyledi.

“Birçok kişi benim böyle tarihi bir siyasi geri dönüş yapmamın imkansız olduğunu düşünüyordu, ancak bugün burada gördüğünüz gibi işte buradayım. Şimdi karşınızda, Amerika’da hiçbir şeyin imkansız olduğuna inanmamanız gerektiğinin kanıtı olarak duruyorum. Amerika’da imkansız, bizim en iyi yaptığımız şeydir.”

‘Ulusal Enerji Acil Durumu ilan edeceğim’

Ekonomide atacağı adımları da anlatan Trump, kabine üyelerine rekor düzeydeki enflasyonu yenmek ve fiyatları düşürmek için ellerindeki geniş yetkileri kullanma talimatı vereceğini aktardı. ABD’nin enerji üretimini artıracaklarını belirterek “Bugün Ulusal Enerji Acil Durumu ilan edeceğim” dedi.

Elektrikli araç zorunluluklarını da iptal ederek otomobil endüstrisini ‘kurtaracaklarını’ savunan Trump, Amerikan otomobil işçilerine verdiği sözü tutacağını da söyledi.

Ülkenin ticaret sistemine ilişkinse şunu söyledi: “Diğer ülkeleri zenginleştirmek için vatandaşlarımızdan vergi almak yerine, vatandaşlarımızı zenginleştirmek için yabancı ülkelere gümrük vergisi uygulayacağız.”

Gümrük vergileri, harçlar ve yabancı kaynaklardan sağlanan gelirleri toplamak için ‘Dış Gelir İdaresini’ kuracaklarını kaydeden Trump, ayrıca yönetiminin ‘Hükümet Verimliliği Departmanını’ kuracağını da hatırlattı. Bu departmanın başına milyarder iş insanı Elon Musk’ın geçmesi bekleniyor.