Panamalılar, Panama Kanalı'nı isteyen Trump'ın posterlerini yaktı

Panama halkı, Panama Kanalı’nın ABD’ye geri verilmesini talep eden ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’a tepkili. Panamalılar yaptıkları eylemde Trump’ın posterlerini yaktı.

Donald Trump. Fotoğraf: AA

Panama’nın en güçlü sendikalarından biri olan İnşaat ve Benzeri Sektörlerde Çalışan İşçilerin Ulusal Sendikası (Suntracs) önderliğinde meydanlara inen halk, Panama Parlamentosu önünde Trump’ı protesto etti.

ABD bayrağı ve Trump posterleri yakan göstericiler, Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino’ya destek verdi.

Suntracs açıklamasında “Donald Trump’ın tehditlerini kesin bir şekilde reddediyoruz. Bu bölge Panamalılara aittir. Egemenliğimizi ve kanalımızı korumakta kararlıyız” dedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve Venezuela hükümeti, Panama’nın kanal üzerindeki egemenlik haklarına saygı duyulması gerektiğini açıkladı.

Panama devlet başkanı Murillo ise sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı:

“Tüm Panamalılar adına, farklı devlet başkanları, eski devlet başkanları, uluslararası örgüt liderleri ve yurttaşlardan gelen dayanışma mesajlarına minnettarız. Panama Kanalı bugün ve her zaman dünya ticaretine hizmet etmeye devam edecek.”

Trump, 22 Aralık’ta Panama’yı, Panama Kanalı’nın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçlamış, kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD’ye geri verilmesini talep edeceklerini söylemişti.

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter’ın, kanalın yönetimini Panama’ya devretmesini ‘hata’ olarak gören Trump, kanalın ‘başkalarının yararına değil’ iki ülke arasındaki işbirliğinin simgesi olarak Panama’ya verildiğini belirtmişti.

Mulino ise Trump’a yanıt olarak, “Vatandaşlarım, başkan olarak şunu kesin bir dille ifade etmek isterim ki, Panama Kanalı ve ona bağlı tüm alanlar, her metrekaresiyle Panama’ya aittir. Ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı pazarlık konusu değildir. Panama Kanalı Panama’ya ait ve öyle kalacak” demişti.