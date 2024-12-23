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Yaramazlara biraz batar!

Trump: Uyuşturucu kartellerini terör örgütü ilan edeceğim

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika’daki uyuşturucu kartellerini ‘yabancı terör örgütü’ olarak tanıyacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Trump, Arizona eyaletinde düzenlenen etkinlikte, uyuşturucunun olumsuz etkilerini göstermek için yeni bir kampanya hazırladıklarını söyledi.


Uyuşturucunun insan bedenini mahvettiğini ifade eden Trump, yeni döneminde uyuşturucuya ve düzensiz göçmenlere karşı sınır dışı operasyonu başlatacaklarını söyledi: “Her yabancı çete üyesi sınır dışı edilecek ve kartelleri hemen yabancı terör örgütü olarak ilan edeceğim. Bunu hemen yapacağız.”

Trump, ilk döneminde de kartelleri terör örgütü olarak tanımak istemiş ancak dönemin Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un talebi üzerine bu planı askıya almıştı.

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