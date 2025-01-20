ABD’nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump, bugünkü yemin töreniyle dört yıl aradan sonra resmen Beyaz Saray’a döndü. Törenin ardından düzenlenen mitingde dans ederek sahneye gelen dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ‘Zafer dediğin böyle olur’ dedi.

Elon Musk, Trump’ın yemin töreni ardından ‘zafer konuşması‘ yaptı. Fotoğraf: The New York Times

Başkent Washington DC’deki iktidar değişiminin törensel bir aşaması olan yemin töreni tamamlandı ve Donald Trump başkanlık görevine resmen başladı.

Yemin töreni ardından başkentteki Capitol One Arena’da düzenlenen mitingde, Trump tarafından Hükümet Verimliliği Bakanlığı’nın (DOGE) başına atanan Elon Musk da kısa bir konuşma yaptı.

Dünyanın en zengin insanı ve X, Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk, sahneye dans ederek çıktı ve ”Zafer dediğin böyle olur” diye bağırdı: ”Bu sıradan bir zafer değil, insanlık medeniyeti için bir kilometre taşı… Sizin sayenizde insanlık medeniyeti güvence altına alınmıştır!”

Musk, konuşması sırasında Nazi selamına benzer bir hareket yaptı.

Tesla CEO’su, Trump’ın destekçilerine başkanı tekrar seçtikleri için teşekkür ederken göğsünü yumrukladı ve sağ kolunu havaya kaldırdı.

Musk, Trump destekçilerine teşekkür ettikten sonra Nazi selamına benzer bir hareket yaptı.

İnsanlık medeniyeti vurgusunun ardından ”Nihayet güvenli şehirlerimiz, sağlam sınırlarımız ve akla yatkın harcamalarımız olacak” dedi Musk: ”Ve tabii… DOGE’u Mars’a çıkaracağız!”

Trump’ın en büyük destekçisiydi

X’in sahibi Musk, 5 Kasım başkanlık seçiminde Cumhuriyetçi aday Donald Trump’ın kazanması için haftalarca kampanya yapmıştı.

Trump’ın mitinglerinde ‘hoplaya zıplaya’ boy gösteren Musk, Cumhuriyetçi adayı desteklemek için kurduğu America Pac adlı komiteye 200 milyon dolara yakın bağış yapmıştı.

Dahası Musk, çekişmeli eyaletlerden olan Pennsylvania’daki seçmenlere 1 milyon dolarlık ‘hediye çeki’ dağıtmıştı.







