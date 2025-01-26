Trump, Filistinlilerin Arap ülkelerine yerleştirilmesini önerdi

ABD Başkanı Donald Trump, ‘bölgenin temizlenmesi’ için Gazze’deki Filistinlilerin Arap ülkelerine yerleştirilmesini önerdi.

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Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimince alınmış MK-84 bombalarının İsrail’e sevkiyatını engelleyen kararı iptal etmesinin ardından ‘Gazze şeridini temizlemek için’ Filistinlilerin Arap ülkelerine taşınmasını önerdi.

Trump, başkanlık uçağında dün Ürdün Kralı II. Abdullah’la görüşmesine dair bilgi verdi.

ABD başkanı, “Daha çok Filistinliyi almanızı isterim çünkü tüm Gazze Şeridi gerçekten darmadağın durumda” dediğini aktardı.

Guardian‘ın haberine göre Gazze’de şu an 2,3 milyon kişi yaşıyor. Ürdün ise 1948’den bu yana toplamda 2,4 milyon Filistinli mülteciyi ülkeye aldı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de görüşeceğini belirten Trump, “Mısır’ın da insanları almasını isterim. Yaklaşık bir buçuk milyon kişiden söz ediyorsunuz ve orayı tamamen temizleyip ‘Bitti’ demeliyiz” dedi.

Bölgede ‘yüzyıllardır birçok anlaşmazlık’ olduğunu söyleyen Trump, Filistinlilerin Arap ülkelerine ‘yerleştirilmesinin geçici ya da uzun vadeli olabileceğini’ söyledi.

Yeni yerleşim yerleri de inşa edilebileceğine değinen ABD başkanı, şöyle devam etti:

“Orası şu an resmen yıkım alanı. Neredeyse her şey yıkılmış ve orada insanlar ölüyor. Bu nedenle bazı Arap ülkeleriyle bir araya gelip Filistinlilerin barış içinde yaşayabilecekleri başka bir yerde konutlar inşa etmeyi tercih ederim.

Hamas tepkili

Trump’ın teklifine Hamas tarafı yazılı bir açıklamayla tepki gösterdi.

Açıklamada buna benzer ‘her türlü planın kesinlikle reddedileceği’ söylendi:

“Faşist Siyonist işgal ordusu tarafından kendilerine karşı uygulanan modern zamanların en iğrenç soykırımı karşısında dimdik duran ve Gazze’nin kuzeyinden göçe zorlanmalarına karşın bu suça teslim olmayı reddeden halkımız topraklarından çıkarılması ya da sürülmesine yönelik her türlü planı kesinlikle reddediyor.”