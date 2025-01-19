Hamas, üç kadın esiri İsrail'e teslim etti

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasında İsrailli üç kadın esiri Kızılhaç’a teslim etti.

Hamas’ın İsrailli üç kadın esiri Kızılhaç’a teslim etti. Fotoğraf: AA

Gazze’deki Saraya Meydanı’nda hazır bulunan Kızılhaç ekibi, üç İsrailli kadın esiri Kassam Tugayları’ndan teslim aldı.

Kassam Tugayları’nın tam teçhizatlı olarak görüldüğü teslim operasyonuna binlerce Filistinli tekbir ve sloganlarla eşlik etti.

Esirlerin teslim edildiği Saraya Meydanı. Fotoğraf: AA

Öte yandan İsrail ordusunun açıklamasına göre Kızılhaç, üç İsrailli esirin kendilerine teslim edildiğini ve Gazze Şeridi’ndeki İsrail güçlerine doğru yola çıktığını bildirdi.

Bu arada İsrailli esirlerin teslim edilmesine karşılık 90 kadar Filistinli mahkum da serbest bırakılmak üzere Kızılhaç yetkililerince Ofer Hapishanesi’ne nakledildi.

Anlaşma detaylarına göre bir İsrailli esire karşılık 30 Filistinli mahkum serbest bırakılacak.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak’ta İsrail ile Hamas arasında Gazze’de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, bugün TSİ 12:15’te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Anlaşma, Gazze Şeridi’ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanısıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detaylarıysa birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Ateşkesin detayları

CBS’in ‘arabulucu kaynaklar’dan eriştiği anlaşma taslağına göre ateşkes, ilk aşaması 42 gün sürecek toplam üç aşamadan oluşacak.

42 günlük ilk aşamada Hamas 33 kadın ya da çocuğun yanısıra 50 yaşın üzerindeki esirleri serbest bırakacak.

İsrail’e iade edilecek her bir kadın ya da çocuk karşılığında, İsrail de hapishanelerindeki 30 Filistinli kadın ya da çocuğu serbest bırakacak.

Hamas’ın 50 yaşın üzerindeki tüm esirleri vermesine karşılık, İsrail de 50 yaşın üzerindekileri ve 30 Filistinli mahkumu bırakacak.

İsrail’in mahkumları bırakması 42 günlük sürecin ilk gününde başlayacak.

Esirlerin takası sırasında Gazze’ye yardımların girişini sağlamak için tam bir ateşkes olacak.

Uluslararası yardım kuruluşları ve Birleşmiş Milletler Gazze’deki faaliyetlerine devam edecek.

Anlaşmanın ikinci aşaması, kalan tüm erkek İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ve İsrail Ordusu (IDF) güçlerinin Gazze’den çekilmesini içerecek.

Üçüncü aşamadaysa esirlerin cesetleri takas edilecek. Bölgedeki su ve elektrik gibi altyapı sistemlerinin yeniden inşasına başlanacak ve sınırlar açılacak.