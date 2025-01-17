İsrail hükümeti, Gazze'de ateşkesi onayladı

İsrail hükümeti, Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasını onayladı.

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İsrail’de Güvenlik Kabinesi’nin onayı ardından hükümet de saatler süren kabine toplantısı ardından Hamas’la uzlaşılan ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşma taslağını onayladı.

Başbakanlığın açıklamasında esirlerin 19 Ocak’tan itibaren serbest bırakılacağı bildirildi.

Anlaşmanın detayları

CBS’in ‘arabulucu kaynaklar’dan eriştiği anlaşma taslağına göre ateşkes, ilk aşaması 42 gün sürecek toplam üç aşamadan oluşacak.

42 günlük ilk aşamada Hamas 33 kadın ya da çocuğun yanısıra 50 yaşın üzerindeki esirleri serbest bırakacak.

İsrail’e iade edilecek her bir kadın ya da çocuk karşılığında, İsrail de hapishanelerindeki 30 Filistinli kadın ya da çocuğu serbest bırakacak.

Hamas’ın 50 yaşın üzerindeki tüm esirleri vermesine karşılık, İsrail de 50 yaşın üzerindekileri ve 30 Filistinli mahkumu bırakacak.

Anlaşma onaylanır ve imzalanırsa, İsrail’in mahkumları bırakması 42 günlük sürecin ilk gününde başlayacak.

Esirlerin takası sırasında Gazze’ye yardımların girişini sağlamak için tam bir ateşkes olacak.

Uluslararası yardım kuruluşları ve Birleşmiş Milletler Gazze’deki faaliyetlerine devam edecek.

Anlaşmanın ikinci aşaması, kalan tüm erkek İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ve İsrail Ordusu (IDF) güçlerinin Gazze’den çekilmesini içerecek.

Üçüncü aşamadaysa esirlerin cesetleri takas edilecek. Bölgedeki su ve elektrik gibi altyapı sistemlerinin yeniden inşasına başlanacak ve sınırlar açılacak.