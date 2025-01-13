ABD: Gazze'de ateşkes bu hafta ilan edilebilir

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gazze’de ateşkese çok yakın olduklarını ve anlaşmanın bu hafta sağlanabileceğini açıkladı.

Jake Sullivan. Fotoğraf: AA

Sullivan, Beyaz Saray’daki basın toplantısında Ortadoğu’da İsrail’e verdikleri güçlü desteğin devam ettiğini ve ‘İran gibi düşmanların’ ciddi şekilde zayıflatıldığını söyledi.

Gazze’de ateşkes süreciyle ilgili umutlu konuşan Sullivan “Ateşkes anlaşmasına çok yaklaştık, anlaşma bu hafta tamamlanabilir, bir söz vermiyorum ama bunun gerçekleşmesi için çalışacağız” dedi.

Sullivan, ateşkesle esirlerin evlerine dönmesinin, Gazze’ye ciddi miktarda yardım girişinin ve sonraki siyasi sürecin önünü açabilecek olumlu bir atmosferin mümkün olacağını söyledi.

Kalın, Hamas Siyasi Büro yetkilileriyle görüştü

Diğer taraftan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro yetkilileriyle telefonda görüştü.

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgiye göre Kalın, yetkililerle İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes müzakereleri üzerine konuştu.

Görüşmede ateşkes çabaların sürdürülmesi konusunda anlaşıldığı bildirildi.



