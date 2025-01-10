Gazze’de suç işleyen İsrailli askerlerin yurt dışında tutuklanma olasılığı artıyor

Gazze’de Filistinlilere yönelik saldırılar sırasında video çeken ya da sosyal medyada paylaşımda bulunan İsrailli askerlerin tatile gittiği ülkelerde tutuklanma olasılığı artıyor.

Fotoğraf: CNN

Gazze’deki savaş suçlarını araştıran Hollanda’nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne sunulan belgeler ışığında, İsrailli askerler aleyhine ilk soruşturma Brezilya’da başladı.

Belçika merkezli Filistin yanlısı Hind Rajab Vakfı, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne, 27 ayrı dava kapsamında yaklaşık 1000 İsrailli askerin savaş suçu işlediğine ilişkin kapsamlı belge sundu.

Bu belgeler ışığında geçen hafta Brezilya’ya tatile giden eski bir İsrailli asker hakkında adli soruşturma başlatıldı. Eski asker, İsrail Büyükelçiliği tarafından Brezilya’dan kaçırıldı.

Belçika merkezli Hind Rajab Vakfı, bu askerlerin de aralarında bulunduğu çok sayıda İsrailli hakkında 500 sayfalık bir dosya hazırladı.

Vakfın hukuk danışmanı Haroon Raza, Hollandalı kamu yayıncısı NOS’a, “Bazı askerler her şeyi sosyal medyada paylaşıyor: Bir evi yakarken kendilerini filme alıyorlar, mahkumlara işkence yaptıklarını itiraf ediyorlar, hangi taburda olduklarını söylüyorlar ve diğer askerleri etiketliyorlar” dedi.

Raza, sosyal medya aracılığıyla derlenen bilgiler ışığında, Brezilya’da soruşturma başlatılan İsraillilerle ilgili olarak, fotoğraf ve videoların da yer aldığı kapsamlı bir dosya hazırladıklarını söyledi.

Vakıf, hazırlanan dosyayı hem Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne taraf ülkelerdeki hukukçulara hem de Lahey’deki mahkemeye gönderiyor.

İsrail hükümeti, Gazze’de görevli askerileri sosyal medya paylaşımı yapmamaları ve yurtdışına tatile gitmemeleri konusunda uyarıyor.

İsrail, vakfa öfkeli. Diaspora Bakanı Amichai Chikli, sosyal medya platformu X’te, Hind Rajab Vakfı kurucusu Dyab Abou Jahjah’ı ‘Hizbullah destekçisi’ olarak nitelendirdi.

İsrailli bakan geçen yıl İsrail gizli servisinin Hizbullah üyelerinin çağrı cihazlarını patlattığı saldırıyı kastederek, Abou Jahjah’ın ‘çağrı cihazına‘ dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Abou Jahjah, İsrailli bakanın kendisini ölümle tehdit ettiğini belirterek, Belçika makamlarına suç duyurusunda bulundu.