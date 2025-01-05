Brezilya’da savcılar, ülkede tatil yapan eski İsrail askeri için tutuklama kararı verdi

Brezilya’da savcılar, ülkede tatil yapan eski bir İsrail askeri hakkında Gazze’deki savaş suçlarını gerekçe göstererek tutuklama kararı çıkardı.

Söz konusu asker, İsrail Dışişleri’nin de yardımıyla ülkeyi hızlıca terk etti.

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Brezilya’da bir yargıç, Gazze’de görev yapan İsrail askerlerin faaliyetlerini takip eden Hind Rajab Vakfı’nın (HRF) şikayeti üzerine İsrailli asker hakkında soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Vakıf adına davayı açan avukat, Brezilya’nın, Roma Statüsü’nü imzalamış bir ülke olarak insanlığa karşı suçların soruşturulmasını ve cezalandırılmasını sağlamakla yükümlü olduğunu belirtti.

CNN‘in aktardığına göre söz konusu asker İsrail’in de yardımıyla tutuklanmamak için ülkeyi hızlıca terk etti.

Asker, ‘sistematik bir yıkım kampanyasının parçası olmak’la suçlanıyordu

Öte yandan bu soruşturma İsrail’de siyasi bir krize neden oldu. Muhalefet lideri Yair Lapid “İsrailli bir askerin Gazze’de savaştığı için gece yarısı Brezilya’dan kaçmak zorunda kalması, beceriksiz bir hükümetin muazzam bir siyasi başarısızlığıdır” dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise “Tanık olduğumuz şey sistematik ve antisemitik bir kampanyadır. Sayısız uluslararası aktör ve pek çok ülke bu konuda suç ortağıdır” diyerek yanıt verdi.