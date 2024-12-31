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Yaramazlara biraz batar!

Ford hacklendi: 'Terörist İsrail'

ABD’li otomobil üreticisi Ford’un resmi X hesabı ele geçirilerek İsrail karşıtı paylaşımlar yapıldı.

Fotoğraf: AA

Hesaptan “Özgür Filistin”, “İsrail terörist bir devlettir” ve “Tüm gözler Gazze’de” mesajları paylaşıldı.


Paylaşımlar kısa süre sonra silindi.

Ford‘dansa şu açıklama yapıldı: “X hesabımız kısa süreliğine ele geçirilmiş ve Ford tarafından yetkilendirilmemiş veya yayınlanmamış üç gönderi yapılmıştır. Bunlar Ford Motor Company’nin görüşlerini temsil etmemektedir. Ford ve X bu ihlali araştırmaktadır.”

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