İsrail, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail Güvenlik Kabinesi, Hamas’la uzlaşılan Gazze’de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını onayladı.

İsrail ile Hamas arasında anlaşma sağlandığının duyurulması Deyr Balah’ta sevinçle karşılanmıştı. Fotoğraf: AA

İsrail Başbakanlık ofisi siyasi, güvenlik ve insani yönleriyle ele alındığında anlaşmanın savaşın hedeflerini desteklediğini ortaya koyması üzerine güvenlik kabinesi tarafından onaylandığı ve anlaşmanın hükümetin onayına sunulduğunu duyurdu.

Hükümetin de Hamas’la uzlaşılan ateşkes ve karşılıklı ateşkesi görüşmek için bugün toplanması bekleniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, güvenlik kabinesi toplantısında ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile ABD Başkanı Joe Biden’dan güvence aldığını söyledi.

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, güvenlik kabinesine hitap eden Netanyahu, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin müzakerelerin başarısız olması durumunda Gazze’ye saldırıların devam edeceği yönünde ABD’den teminat aldığını vurguladı.

Netanyahu şöyle konuştu:

“Her iki başkandan da – hem Biden hem Trump – anlaşmanın ikinci aşamasıyla ilgili müzakerelerin başarısız olması ve Hamas’ın güvenlik taleplerimizi kabul etmemesi halinde ABD’nin desteğiyle yoğun çatışmalara geri döneceğimize dair kesin garantiler aldık.”

Anlaşmanın detayları

CBS’in ‘arabulucu kaynaklar’dan eriştiği anlaşma taslağına göre ateşkes, ilk aşaması 42 gün sürecek toplam üç aşamadan oluşacak.

42 günlük ilk aşamada Hamas 33 kadın ya da çocuğun yanısıra 50 yaşın üzerindeki esirleri serbest bırakacak.

İsrail’e iade edilecek her bir kadın ya da çocuk karşılığında, İsrail de hapishanelerindeki 30 Filistinli kadın ya da çocuğu serbest bırakacak.

Hamas’ın 50 yaşın üzerindeki tüm esirleri vermesine karşılık, İsrail de 50 yaşın üzerindekileri ve 30 Filistinli mahkumu bırakacak.

Anlaşma onaylanır ve imzalanırsa, İsrail’in mahkumları bırakması 42 günlük sürecin ilk gününde başlayacak.

Esirlerin takası sırasında Gazze’ye yardımların girişini sağlamak için tam bir ateşkes olacak.

Uluslararası yardım kuruluşları ve Birleşmiş Milletler Gazze’deki faaliyetlerine devam edecek.

Anlaşmanın ikinci aşaması, kalan tüm erkek İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ve İsrail Ordusu (IDF) güçlerinin Gazze’den çekilmesini içerecek.

Üçüncü aşamadaysa esirlerin cesetleri takas edilecek. Bölgedeki su ve elektrik gibi altyapı sistemlerinin yeniden inşasına başlanacak ve sınırlar açılacak.