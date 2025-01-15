Trump duyurdu: Gazze'de taraflar ateşkes için anlaştı

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas’ın ateşkes için anlaştığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Reuters‘ın aktardığına göre İsrail güvenlik kabinesi yarın anlaşma için oylama yapacak.

Tarafların anlaşmasını Truth Social hesabından duyuran Trump, Amerikalı ve İsrailli esirlerin serbest bırakılacağını hatırlatarak bunun ABD için bir zafer olduğunu söyledi.

Bölgede ‘güç yoluyla barış’ sağlamaya devam edeceklerini belirten Trump şunları paylaştı:

“Bu destansı ateşkes anlaşması, kasımdaki tarihi zaferimizin bir sonucu da olabilirdi. Neticede sonuçlar, yönetimimin, tüm dünyada barış arayacağını ve müttefiklerimizin güvenliğini sağlamak için müzakereler yürütüleceğini gösterdi.

Amerikalı ve İsrailli rehinelerin ailelerine ve sevdiklerine kavuşmak için evlerine dönecek olmalarından büyük heyecan duyuyorum.

Ulusal güvenlik ekibim, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Gazze’nin bir daha asla teröristlerin sığınağı haline gelmemesi için İsrail ve Müttefiklerimizle çalışmaya devam edecek.

Bölgede ‘güç yoluyla barışı’ sağlamaya devam edeceğiz. Bu, Amerika ve şüphesiz Dünya için gelecek muhteşem şeylerin sadece ilk adımı.

Beyaz Saray’dan uzakta bile çok şey başardık. Beyaz Saray’a döndüğümde olacak bütün harika şeyleri hayal edin. Yönetimim ABD için daha fazla zafer kazanabilecek.”

TRT Haber‘in aktardığına göre anlaşmayla kademeli olarak Filistinli ve İsrailli esirlerin teslim edilmesi, İsrail güçlerinin de aşamalı olarak Gazze’nin merkezinden çekilmesi bekleniyor.

Anlaşmanın imzalanmasından sonra ateşkesin 24-48 saat içinde başlayacağı ön görülüyor.

İsrail basınındaki haberlerdeyse anlaşmanın onaylanması için güvenlik kabinesinde yeterli çoğunluğun oluştuğu söyleniyor.