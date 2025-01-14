Trump'a göre Gazze'de ateşkes yakın: Bir el sıkışma oldu

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump’a göre Gazze’de ateşkes yakın. 78 yaşındaki siyasetçi “Anladığım kadarıyla bir el sıkışma oldu ve bunu bitirecekler. Belki hafta sonuna kadar bitmiş olur” dedi.

Donald Trump. Fotoğraf: Wikimedia Commons

Trump, Newsmax kanalında Gazze’de ateşkesin çok yakın olunduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Anladığım kadarıyla bir el sıkışma oldu ve bunu bitirecekler. Belki hafta sonuna kadar bitmiş olur.”

Ortadoğu’daki güncel krizlerin fitilini ateşleyen İsrail’in Gazze’ye saldırısında başkan olsaydı asla olmayacağını savunan Trump, göreve başlar başlamaz dünya genelindeki krizleri çözebilmek için hızlıca adım atacağını belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı’na da değinen Trump, bu savaşı sona erdirmek istediğini ve bunun için her şeyi yapacağını vurguladı.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisiyle görüşmek istediğini belirterek “Ben de onunla hemen görüşeceğim” dedi.

Trump: Biden’ın dış politikası ‘korkunç’

Biden yönetiminin dış politikasını ‘korkunç’ bulduğunu vurgulayan Trump şunları söyledi:

“Bu son dmrt yılın olaylarını göz önünde bulundurunca, bu dönemin ülke tarihimizin en dip noktası olduğunu düşünüyorum. Her şey çok kötüydü.”

Afganistan’dan çekilme süreci hakkında ‘övgüyle’ bahseden Biden’a tepki gösteren Trump, kaosla sonuçlanan çekilmeye ilişkin ABD kurumlarının koordine olmadığından yakındı.

Trump, Afganistan’dan ayrılma sürecindeki ‘beceriksizlik ve yetersizliğin’ daha geniş çaplı küresel krizlere neden olduğunu söyledi.