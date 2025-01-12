Trump hakkındaki federal davalara bakan özel yetkili savcı istifa etti

ABD’de seçilmiş başkan Donald Trump hakkındaki 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ve devlete ait gizli evrakları Florida’da malikanesinde saklama soruşturmalarına ilişkin federal davalara bakan Özel Yetkili Savcı Jack Smith istifa etti.

Donald Trump. Fotoğraflar: AA

Smith’in istifası mahkemeye sunulan bir dosyadaki dipnotta belirtildi.

Trump aleyhindeki davanın bulgularını kapsayan raporun açıklanıp açıklanmamasıyla ilgili bir dava dosyasında şu ifadelere yer verildi:

“Özel Yetkili Savcı çalışmalarını tamamladı ve 7 Ocak 2025’te son gizli raporunu sundu ve 10 Ocak’ta Adalet Bakanlığı’ndan ayrıldı.”

Özel Yetkili Savcı Smith, başkent Washington’da açtığı davada Trump’ı, 2020’deki seçim yenilgisini tersine çevirme çabaları nedeniyle suçlamıştı.

Trump’sa seçim öncesi mitinglerinde göreve döndüğünde Smith’i derhal görevden alacağını söylemişti.

Jack Smith…

Diğer yandan Trump’ın devlete ait gizli belgeleri Beyaz Saray’daki görevi bittikten sonra Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde saklamakla suçlandığı federal dava da geçen temmuzda düşürülmüştü.