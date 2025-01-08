Trump, Kanada’yı haritadan ‘sildi’

Seçilmiş başkan Donald Trump, 51’inci eyalet olarak ülkeye dahil etmek istediği Kanada’yı ABD’nin parçası olarak gösteren bir harita paylaştı.

Fotoğraf: TruthSocial

Uzun süredir Kanada’nın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini savunan Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social‘dan bir harita paylaştı, görselde Kanada ve ABD tek bir ülke olarak görülüyor.

Söz konusu paylaşımın, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun istifasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Trump daha önce “Biz onlardan daha fazlasına sahibiz ve onların hiçbir şeyine ihtiyacımız yok. Dolayısıyla neden Kanada’yı korumak için yılda 200 milyar dolar kaybediyoruz?” demişti.

Kanadalıların da ABD’nin parçası olmayı istediğini iddia eden Trump ayrıca Trudeau’ya defalarca ‘vali’ diye seslenmişti.

Trump, Kanada’nın ayakta kalabilmesi için ihtiyaç duyduğu büyük ticaret açıklarını ve sübvansiyonları ABD’nin daha fazla kaldıramayacağını belirtmiş, Trudeau’nun bu yüzden istifa ettiğini öne sürmüştü.

Trudeau: İhtimal yok

Öte yandan Trudeau, Kanada’nın ABD’ye katılmasının ‘en ufak bir ihtimali olmadığını’ belirtti ve ‘iki ülkenin en büyük ticaret ve güvenlik ortağı olarak yıllardır birbirlerine fayda sağladığını’ vurguladı.