Trump’tan Suriye yorumu: Erdoğan adamlarını oraya farklı isimlerle gönderdi

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan bahsederken şöyle dedi: “O, adamlarını farklı oluşum ve isimlerle bölgeye gönderdi ve orayı aldılar.”

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‘Başkan Erdoğan benim arkadaşımdır’

ABD’nin seçilmiş başkanı Trump, Florida’daki malikanesinde dış gündeme ilişkin konuştu.

Trump, Suriye’deki yaklaşık iki bin Amerikan askerini geri çekip çekmeyeceği ve planlarına dair sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

“Bunu size söylemeyeceğim çünkü bu bir askeri stratejinin parçası. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu Türkiye ile ilgili. Türkiye, iki bin yıldır o ülkenin farklı isimlerle, oluşumlarla ve şekillerle peşinde. Oraya giren insanların Türkiye’den olduğunu söyleyebilirim. Başkan Erdoğan benim arkadaşımdır. Beğendiğim, saygı duyduğum ve bana karşı da saygı duyduğunu düşündüğüm biri.

O, ben kendisinden rica ettikten sonra birtakım insanların peşine düşmemeyi kabul etti. Kimden bahsettiğimi biliyorsunuz, Kürtler. Bu ne kadar sürecek bilmiyorum, çünkü onlar doğal olarak düşmanlar, birbirlerinden nefret ediyorlar. O bunu şimdilik yapmadı, başlamıştı ama ona “Lütfen bunu yapmayın” dedim. O da yapmadı.

Eğer Suriye’de olanlara bakarsanız, Rusya uyanmıştı, İran da uyanmıştı ama o zeki bir adam. O, adamlarını farklı oluşum ve isimlerle bölgeye gönderdi ve orayı aldılar.”