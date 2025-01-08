Trump, Meksika Körfezi’nin adını Amerika Körfezi yapacak

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, “Meksika Körfezi’nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz. Bence güzel ve uygun bir isim” dedi.

Hem Kanada hem de Meksika’ya ‘gereksiz yere’ açık verdiklerini belirten Trump, bu iki ülkeyle de ekonomik ilişkileri gözden geçireceğini söyledi ve şöyle devam etti:

“Pek çok bölgeyi kapsayan güzel bir halka şeklindeki Meksika Körfezi’nin adını Amerika Körfezi olarak değiştireceğiz. Bence güzel ve uygun bir isim.”

Joe Biden yönetiminin Meksika’daki trilyonlarca dolar değerindeki Amerikan varlıklarını kullanmadığını, bu varlıkların esasen ABD’ye ait olduğunu iddia eden Trump, yönetime gelince Biden’ın yaptığının tam tersini yapacağını belirtti: “Meksika ile büyük bir ticaret açığımız var ve Meksika’ya çok yardım ediyoruz. Meksika aslında karteller tarafından yönetiliyor ve bunun olmasına izin verilemez.”