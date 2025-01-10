Trump: Putin benimle görüşmek istiyor, açıkça söyledi

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kendisiyle görüşmek istediğini açıkladı.

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Florida’daki malikanesi Mar-a-Lago’da basına konuşan Trump, şunları söyledi:

“O (Putin) benimle görüşmek istiyor; bu görüşmeyi ayarlıyoruz. Devlet Başkanı Putin görüşmeyi istiyor, bunu açıkça da söyledi. Bizim bu savaşı sona erdirmemiz gerekiyor, çok kanlı bir savaş.”

Görüşmenin ne zaman yapılacağı hakkında bilgi vermeyen Trump, daha önce başkan seçilirse Rusya-Ukrayna savaşını bitirebileceğini ve barışı sağlayacağını vadetmişti.