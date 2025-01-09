Pentagon: Ukrayna’ya 126 milyar dolardan fazla yardım taahhüdünde bulunuldu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ve müttefiklerinin Ukrayna’ya bugüne kadar 126 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı taahhüdünde bulunduğunu açıkladı.

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Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basın toplantısında “Bugüne kadar ABD, müttefiklerimiz ve ortaklarımızla, Rusya’nın Şubat 2022’deki tam ölçekli işgalinden bu yana Ukrayna’ya toplu olarak 126 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı taahhüdünde bulundu” dedi.

Singh’e Ukrayna’ya harcanması için ayrılan Başkanlık Çekme Yetkisi (PDA) kapsamında bulunan miktarın tamamının neden, yeni yönetim göreve gelmeden kullanılmadığı sorusu soruldu. Sözcüyse bu durumun ABD’nin kendi stoklarıyla ilgili olduğunu söyledi.

“Ukrayna’nın savaş alanında ihtiyaç duyduğu her şeyi göndermeden önce kendi stoklarımızın tedarikini tartmamız gerekiyordu” diyen Singh, PDA kapsamındaki miktarın Ukrayna’ya aralıklarla gönderildiğini belirtti.

20 Ocak’ta görevi devralacak seçilmiş başkan Donald Trump ve yönetimine Ukrayna için ayrılan PDA kapsamındaki miktardan yaklaşık 2 milyar dolar kalacağı tahmin ediliyor.

Singh, Suriye’nin kuzeyindeki Aynularab bölgesinde ABD güçlerinin hareketliliğinin artmasıyla ilgili haberlerin doğru olmadığını söyledi.

ABD’nin söz konusu bölgede ‘kalıcı bir yapı veya askeri üs’ kurmadığını belirten Singh, Suriye’deki askeri pozisyonları veya misyonları konusunda hiçbir değişiklik olmadığını açıkladı.