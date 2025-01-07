Fransa’da eğitilen Ukraynalı askerler firar etti

Fransa, ülkesinde eğittiği onlarca Ukraynalı askerin firar ettiğini doğruladı.

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Batılı koalisyon güçleri üç yıldır Rusya’ya karşı savaşan Ukraynalı askerleri 2022’den bu yana eğitiyor.

2 bin 300’ü Fransa’da eğitim alan toplamda 4 bin 500 askerden oluşan Ukrayna tugayında ‘sorunlar olduğu’ ve bazı askerlerin firar ettiği iddia ediliyordu.

Ukrayna basınına göre 1700 asker cepheye gitmeden firar etti ve bunların 50’si Fransa’da eğitimdeydi.

AA’nın aktardığı habere göre Fransa Savunma Bakanlığı yetkilisi firar iddiasını doğruladı.

Sayıyı ‘onlarca asker’ diye açıklayan yetkili “Ülkede eğitim alan Ukraynalı askerlerin sayısına kıyasla oldukça az” dedi.

Yetkili ayrıca Fransa’da eğitim alsalar dahi bu askerlerin Ukrayna ordusu komutasında olduklarını, üstelik ülkelerinde firar vakalarına ceza verilmediğini kaydetti.

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Mikhailo Drapaty de firarları gündeme getirerek ‘sorunların çözülmekte olduğunu’ söylemişti.



