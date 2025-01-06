Zelenski: Ukrayna’nın nükleer silahları vardı, şimdi onlara sahip olmamamız kötü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski “Ukrayna’nın nükleer silahları vardı. Bunu iyi ya da kötü diye nitelendirmek istemiyorum. Günümüzde onlara sahip olmamamız kötü” dedi.

Independent‘ın aktardığına göre Zelensli, ABD’nin ünlü gazetecilerinden Lex Fridman’a şöyle konuştu:

“Ukrayna’nın güvenlik konusunda güvenceleri vardı. Budapeşte Memorandumu’nda Ukrayna’nın güvenlik güvenceleri nükleer silahlardı. Ukrayna’nın nükleer silahları vardı. Bunu iyi ya da kötü diye nitelendirmek istemiyorum. Günümüzde onlara sahip olmamamız kötü.

Bu silahlara sahip olmamız kullanacağımız anlamına gelmiyordu. O imkana sahiptik. Bizim güvenlik güvencelerimiz onlardı.”

Budapeşte Memorandumu sonrasında Ukrayna’daki nükleer silahlar Rusya’ya iade edilmişti.

Zelenski ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı’nın ikinci ya da üçüncü gününde Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun ülkesinden yapılan füze saldırıları için kendisinden özür dilediğini iddia etti.

Ukrayna devlet başkanının aktardığına göre Lukaşenko şöyle demiş:

“Bu benim suçum değil. Füzeler benim topraklarımdan fırlatıldı ama bunları fırlatan Putin’di. Tanıklarım var, özür dilerim.”

Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu savaşı bitirebileceğini düşünüyor:

“Trump’ın Putin üzerinde baskı kurarak savaşı durdurma gücüne sahip olduğuna inanıyorum ancak bu sadece ciddi güvenlik garantileriyle mümkün olur.”