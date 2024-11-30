Zelenski: Ukrayna, NATO şemsiyesi altına alınırsa Rusya'yla ateşkes yapılabilir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülke topraklarının NATO şemsiyesi altına alınması halinde Rusya’yla savaşın ‘sıcak aşamasını’ bitirmek için ateşkes anlaşmasına varılabileceğini belirtti.

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Sky News’a konuşan Zelenski, savaşın sıcak safhasını sona erdirmek için NATO üyeliğinin, ülkesinin işgal edilmemiş bölgelerine teklif edilmesi gerektiğini vurguladı.

Zelenski şunları söyledi:

“Savaşın sıcak aşamasını durdurmak istiyorsak, kontrolümüz altındaki Ukrayna topraklarını NATO şemsiyesi altına almamız gerekiyor.

Bunu hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor ve sonra Ukrayna’nın (işgal altındaki) topraklarında, Ukrayna onları diplomatik şekilde geri alabilir.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha fazla Ukrayna toprağını almak için geri gelmeyeceğini garanti altına almak için ateşkese ihtiyaç olduğunu söyleyen Zelenskiy’e göre NATO’nun üyeliğe Ukrayna’nın Kiev’in kontrolü altında kalan kısmını derhal dahil etmesi gerekiyor.

Zelenskiy, Ukrayna’nın buna çok ihtiyacı olduğunu aksi takdirde Putin’in geri geleceğini belirtti.

ABD’de 5 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump hakkındaki görüşleri sorulan Zelenski şöyle cevap verdi:

“Onunla doğrudan çalışmak istiyorum çünkü etrafındaki insanlardan farklı sesler geliyor. İşte bu yüzden etrafımızdaki hiç kimsenin iletişimimizi bozmasına izin vermememiz gerekiyor.”