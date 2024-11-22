Putin: Yeni silah sistemlerini test etmeye devam edeceğiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşında yeni silah sistemlerini test etmeye devam edeceklerini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Fotoğraf: AA

Rusya Savunma Bakanlığı yönetimi, askeri sanayi temsilcileri ve füze sistemleri üreticileriyle toplantı yaptı.

Toplantıda konuşan Putin, Rusya’nın dün (21 Kasım), Ukrayna’nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine saldırması esnasında, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış ‘Oreşnik’ isimli balistik füzenin başarıyla test edildiğini söyledi.

Rusya’nın yeni tehditlerle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Putin şunları söyledi:

“Bu tür silahların geliştirilmesi yönündeki çalışmalar, ülkemiz için hayati önem taşıyor. Dün test edilen silah sistemi, Rusya’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin sağlam garantörü.

Dünyada kimse buna benzer silaha sahip değil. Bugün dünyada bu füzeye karşı koyacak, bunu engelleyecek araç yok. Yeni silah sistemlerini test etmeye devam edeceğiz.”

Putin, ‘Oreşnik’ füzesinin seri üretimine geçileceği ve Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri’nin kullanımına verileceğini belirterek şunları ekledi:

“Oreşnik’ten başka Rusya’da test edilmek üzere çalışma aşamasında olan birden fazla sistem var. Bu sistemler de test edildikten sonra seri üretime geçilecek. Böylece orta ve kısa menzilli silah grubuna sahip olacağız.”

‘Oreşnik, Avrupa çapındaki hedefleri vurabilir’

Toplantıya katılan Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Başkomutanı Sergey Karakayev, dünyada ‘Oreşnik’ füzesine benzer sistemlerinin bulunmadığına değinerek şöyle konuştu:

“Füzenin donatımı, mevcut ve gelecekteki füze savunma sistemlerini aşmayı garanti ediyor. Bu silah, belirlenen görev ve mesafeye bağlı olarak Avrupa çapındaki hedefleri vurabilir.”

Ne olmuştu?

17 Kasım’da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yönetimi, Ukrayna’ya uzun menzilli ‘ATACMS’ füzelerini sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanma izni vermişti.

İki gün sonra, 19 Kasım’da, Ukrayna sınıra yaklaşık 115 kilometre uzaklıktaki Rusya’nın Bryansk bölgesindeki cephaneliği vurmuştu. Saldırının, ABD yapımı ‘ATACMS’ füzeleriyle yapıldığı Rusya tarafından doğrulanmıştı.

Ukrayna daha sonra 20 Kasım’da Rusya’ya, Britanya’dan aldığı uzun menzilli ‘Strorm Shadow’ füzesiyle saldırmıştı. Söz konusu füzelerin, 250 kilometrenin üzerinde menzile sahip olduğu biliniyor.

Rusya, bu füzelerin kullanımıyla ilgili daha önce Kiev yönetimini uyarmıştı. Dün (21 Kasım), Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya’nın ilk kez kıtalararası balistik füzeyle (ICBM) saldırdığını açıkladı. ICBM’ler kimyasal ve biyolojik silahlarla da donatılabiliyor ve bu füzeler genellikle nükleer başlık taşıması amacıyla üretiliyor.

‘Nükleer yanıt’ doktrini

Putin, 19 Kasım öğle saatlerinde ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onayladı.

Güncellenen doktrin, nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle Rusya topraklarına balistik füze saldırısında bulunulması durumunda Rusya’nın nükleer yanıt vermesine olanak sağlıyor. İnsansız hava araçları veya savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar da bu kapsama alındı.

Rusya, müttefiki Belarus’a bir tehdit olması durumunda da nükleer silah kullanabilecek.

Ayrıca ‘bir ittifak üyesi tarafından saldırganlık yapılması’ da yine nükleer yanıt verilebilecek bir gelişme olarak tanımlanırken söz konusu ülkenin bağlı olduğu tüm ittifak üyeleri da olası saldırganlığın tarafı sayılacak.

Bununla beraber Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov’sa “Nükleer silahın caydırıcı olduğunu düşünüyoruz, Rusya’nın tutumu nükleer savaşın olmayacağı yönünde” demişti.