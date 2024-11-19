Rusya nükleer doktrinini yeniledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın güncellenmiş nükleer doktrinini onaylayan bir kararname imzaladı.

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AA’nın hükümet portalının web sitesindenden aktardığı belgeye göre nükleer gücü olmayan bir ülkenin nükleer gücü olan bir devletin desteğiyle Rusya ve müttefiklerine saldırısı ortak saldırı olarak değerlendirilecek.

Ayrıca Rusya, egemenliği ve toprak bütünlüğünün yanı sıra müttefiki Belarus’a kritik bir tehdit olması durumunda da nükleer silah kullanabilecek.

Revize edilen doktrinde, nükleer caydırıcılığın uygulandığı rakiplerin listesi ve Rusya topraklarını hedef alan balistik füzelerin fırlatılması var.

Güncellenen doktrine göre bir devletin topraklarını ve kaynaklarını Rusya’ya karşı saldırı için sunması, o devletin nükleer caydırıcılığının temelini oluşturuyor.