Rusya’dan nükleer silahlarla tatbikat

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, olası bir nükleer saldırı ihtimaline karşı nükleer tatbikat düzenlediklerini duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Ukrayna’nın işgali sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, martta Rus ordusuna nükleer başlıkları da içeren caydırıcı silahların alarm seviyesine yükseltilmesini emretmişti. NATO’dan da konuyla ilgili ‘karşılığı olur’ açıklamaları gelmişti. Karşılıklı açıklamalar Rusya’nın savaşı yeni bir boyuta taşıması sonrası artmaya başladı.

Rusya’nın Ukrayna’daki bazı bölgelerle ilgili olarak ilhak kararı alması sonrası gerginliğin yükselmesi, nükleer silahlarla ilgili olarak açıklamaları arttırdı.

Dün NATO ülkeleri, çok sayıda savaş uçağının katılımıyla Avrupa’da nükleer caydırıcılık tatbikatı başlatmıştı. Tatbikata onlarca savaş uçağının katıldığı, askeri manevraların Avrupa’nın kuzeybatısında düzenlendiği belirtilmişti.

Bugünse Rusya Savunma Bakanı Şoygu, saldırı ihtimaline karşı nükleer tatbikat düzenlediklerini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de tatbikatları izlediği belirtildi.

Kremlin’nden yapılan açıklamada, “Plesetks uzay üssünden ‘Yars‘ kıtalararası balistik füze ve Barents Denizi’nden ‘Sineva‘ balistik füze Kamçatka’daki Kura poligonuna fırlatıldı. Tatbikatta, havadan seyir füzelerini fırlatan ‘Tu-95MS’ tipi uzun menzilli uçakları da yer aldı” dendi.

Tatbikat kapsamında, askeri yönetim ve operasyon personelinin hazırlık düzeyinin denetlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Stratejik caydırıcı güçlerin tatbikatının hedeflerine başarıyla ulaşıldı. Tüm füzeler, özelliklerini kanıtlayarak belirlenen hedeflere ulaştı.”

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın nükleer silah denemesi yapacağı konusunda Washington’u bilgilendirdiğini açıklamıştı.

Bakanlık sözcüsü Ned Price da “Bu, Rusya’nın gerçekleştirdiği rutin bir tatbikat. Rusya, sebepsiz saldırganca bir şekilde nükleer tehditlerde bulunurken bizi bilgilendirerek sürpriz faktörünü ortadan kaldırıyor ve yanlış hesaplama risklerini en aza indiriyor” açıklaması yapmıştı.